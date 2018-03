Golpea hijo de Pamela Anderson a su padre, Tommy Lee

En su mensaje en Instagram el músico de 55 años escribió: "Mi corazón está roto. Puedes darles a tus hijos todo lo que puedan desear en toda su vida y aún así pueden volverse en contra. ¡Buen trabajo, Brandon! ¡Gran hijo!".



También escribió: "Hola, @TMZ, tal vez entiendas, antes de ir a denunciar mierda. Mi prometida y yo estábamos en la cama cuando mi hijo irrumpió en la habitación y me agredió. Le pedí que dejara la casa y él me dejó inconsciente. Se escapó de la policía. Esa es la verdad".



Aunque Tommy borró la imagen, después de que TMZ informó que Brandon afirmó que el altercado fue en defensa propia.



Brandon es hijo de Tommy Lee y su ex esposa Pamela Anderson, con quien tiene otro de 20 años, Dylan.



Brandon por su parte compartió algunas historias en Instagram diciendo: "A medida que fui creciendo, comencé a darme cuenta de que hay muy pocas personas en las que puedes confiar, pero de todos modos ese es mi pensamiento súper deprimente para esta noche, solo pensé en ello".



El martes, Tommy también publicó una historia en la misma red social que muestra lo que parece ser la habitación desordenada de su hijo.



"Para todas las chicas que potencialmente intentan salir con mi hijo, esto es lo que tienes que ver", dijo en el video.



