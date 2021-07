Golpea estiaje en la zona sur

De unas 30 mil hectáreas que se tenía previsto cosechar, sólo mil 500 hectáreas serán productivas al 50 por ciento; “lo queremos sólo para mantener la semilla y sembrar de nuevo. Ya no sabemos si seguirle o regresarnos. No sabemos qué hacer. No hay apoyos y los pocos que hay, están a destiempo”.

Refiere que en 5 municipios están en iguales circunstancias, “yo habló por lo que se del sur del estado…. Soto la Marina, Aldama, Altamira, González y El Mante, estamos en la misma situación. En crisis que nos hace hasta llorar de impotencia”.

Tras las lluvias que se dejaron sentir este domingo por espacio de una hora en la zona urbana, el agricultor señaló, “estábamos rogando que la agüita se viniera para acá, pero no llegó. Sólo vimos pasar las nubes hacia la zona urbana. Es muy triste verlas pasar y saber que está lloviendo en la ciudad y aquí no”.

Aseguró que son dos años los que tienen padeciendo el estiaje, “estamos viendo lo del seguro catastrófico. Ya se está levantando la lista con el apoyo del Gobierno del Estado”.

Mencionó que hace dos semanas llovió al menos 2 pulgadas en el sector rural, “pero sólo en unas partes, no fue en todo. No es suficiente”.

Dijo Cruz González que aún están en pie de lucha, pues esperan que llueva para caminar hacia delante, “no hay marcha atrás… Vamos esperar a que llueva para sembrar sorgo. Ya se pidió autorización para que iniciara el 15 de septiembre y concluya el último de noviembre. No bajaremos la guardia, pero también necesitamos que nos apoyen”.

Manifestó también, que es necesario que los paquetes tecnológicos sean actualizados, pues fueron creados hace 30 años y hoy están obsoletos, “llueve cuando antes no llovía y ahora no nos llueve cuando antes debiera de llover. Es el cambio climático y eso no lo han tomado en cuenta. Es obsoleto el programa de paquetes tecnológicos”.

Refirió para finalizar que no sólo los campesinos están colapsados, también lo está el sector ganadero y la pesca, “obviamente si no hay agua, no hay pasto, alimento y líquido para el ganado y en la pesca también hay serias afectaciones, porque no hay especies a falta de agua, los afluentes se están secando. A falta de agua, los peces escasean y no se reproducen”.