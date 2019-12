Golpea Alcalde de Zapotlanejo a mujer

GUADALAJARA, Jalisco.- El Presidente de Zapotlanejo, Jalisco, Héctor Álvarez, protagonizó un altercado la madrugada de Navidad, en la que se lió a golpes con unos vecinos y una mujer.



En videos que circulan en redes se ve al Alcalde reclamando a un grupo de personas por prender pirotecnia afuera de su casa.

"No tiren barrenos, no vuelvan a tirar barrenos, no lo hagan", insiste.

"Mira qué Presidente tan bonito tenemos, aquí en Zapotlanejo", le responde un hombre mientras graba con su celular.

Tras hacerse de palabras, se desató la riña callejera en la Colonia Santa Rosalía, en la cabecera municipal, mientras se escucha a los presentes gritar "suéltalo" y "cálmense".

En medio de la pelea, las imágenes muestran a Álvarez -con sombrero, chamarra verde y playera naranja- cuando propina un puñetazo a una mujer de cabello rubio.

Tras lo sucedido, el Edil se pronunció en redes y Comunicación Social del Ayuntamiento también emitió un comunicado para justificar su conducta y el pleito con quien se identificó como Sergio Carrillo y su familia.