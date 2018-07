Cd. de México

Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente electo, acusó a los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) de actuar de manera tendenciosa, facciosa y de dar un golpe político y artero a Morena por la multa que le impusieron de 197 millones de pesos por presunta irregularidad en el Fideicomiso por los Demás para apoyar a damnificados del sismo del 19 de septiembre.

"El INE actúa de manera tendenciosa, es un golpe político, artero y algo que no se debe de hacer. Actuaron de mala fe porque pensaron que me iba a quedar callado, ya no me puedo quedar callado. Está multa draconiana de 176 millones de pesos en contra de Morena, sin ninguna justificación", expuso.

En conferencia de prensa en la casa de transición, López Obrador descalificó fuertemente a los consejeros del INE. Los señaló de actuar como conservadores, con venganzas, de manera facciosa, de mala fe y que algunos de ellos avalaron el fraude electoral del 2006.

"Es una venganza, no sé por qué. No nos ven con buenos ojos, no olviden que los consejeros del INE los nombraron el PRI, el PAN y PRD entonces ese es un asunto tienen ese origen y no olviden que el de fiscalización del consejo (Ciro Murayama) firmó en el 2006 avalando el fraude electoral. El mismo que ahora emite está multa a Morena. Existen elementos para sostener que están actuando de manera facciosa, de mala fe", indicó.

Sostuvo que si los consejeros piensan que se va a quedar callado con un golpe o una calumnia, están equivocados porque pienso aclara todo de manera respetuosa y con debate abierto.

"No es autoritarismo, es que en la democracia hay puntos de vista distintos y no podemos actuar todos de la misma manera", expuso.

El político de Tabasco adelantó que acudirá al tribunal electoral a pedir que se descongele la cuenta del Fideicomiso por los Demás para seguir repartiendo 2 mil 400 pesos por cada damnificado hasta reunir 103 millones antes del 19 de septiembre, cuando se cumpla un año del sismo.

"No hay desvío de recursos, no se pidió dinero para pedirles que votaran por Morena, no se acostumbra, tenemos principios, nunca en nuestra historia hemos entregado dádivas, migajas a cambio de votos, no somos iguales que otros, somos distintos.

"De modo que los consejeros del INE se pasaron, se extralimitaron y vamos a acudir al Tribunal Electoral", precisó.

No irá a Cumbre de la Alianza del Pacífico

>El candidato ganador de las elección presidencial, Andrés Manuel López Obrador, informó que no podrá acudir a la Cumbre de la Alianza del Pacífico la próxima semana en Puerto Vallarta, Jalisco, debido a que aún no cuenta con la constancia que lo acredite como presidente electo, pero sí recibirá el miércoles próximo a la canciller de Canadá, Chrystia Freeland.

En conferencia de prensa en sus oficinas de la calle Chihuahua, en la colonia Roma de la Ciudad de México, detalló que "se ha demorado la entrega de la constancia que acredita que soy presidente electo y no puedo estar en un acto oficial si no soy presidente electo".

Añadió que cuando el presidente Enrique Peña Nieto lo invitó a participar en ese encuentro, "que lo hizo con mucho gusto, pensaba que ya para el martes (24 de julio) iba yo a estar como presidente electo, pero todavía no soy, y no puedo asistir a un acto sin tener esta característica".

"La reunión de Vallarta es una reunión de carácter oficial y yo no puedo ir si no soy presidente electo", puntualizó.