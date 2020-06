GUADALAJARA, Jalisco.

La conquista del título del Mundial Sub 17 en Perú 2005 por parte de la Selección Mexicana fue un golpe de alto impacto que no se supo aprovechar en beneficio de aquella generación.

Jorge Hernández considera que a ese grupo de jugadores que fueron elogiados, también requerían de un apoyo psicológico para no dejarse deslumbrar por los reflectores que los apuntaban desde el momento en que vencieron a Brasil.

"Desde mi punto de vista sí tuvo que haber más apoyo porque teníamos 17 años, éramos pubertos, no estábamos maduros, aunque gracias a Chucho (Ramírez) maduramos más, pero realmente no estábamos bien ni física ni mentalmente, nos hubiera venido bien un apoyo por parte de Selección, del club al que pertenecíamos por lo que logramos.

"Lo veo ahora a la distancia y fue algo que cambió el futbol mexicano, y no nos lo han querido aceptar, pero es la realidad que necesitábamos más apoyo porque éramos muy chavos y no sabíamos pensar bien las cosas".

Para Hernández, aquel campeonato transformó su vida, lo mismo que lo haría el futbol en general a partir de entonces.

"Fue un giro muy grande en lo personal, porque si no hubiera tenido ese título, yo tengo compañeros que no han terminado muy bien, pero el futbol me cambió la vida, me ha ayudado para bien, el campeonato fue un plus que se nos dio, lo platicamos entre todos los compañeros en el grupo que tenemos, se nos reconoce por eso, pero en lo personal no me puedo quedar con eso. Fue un campeonato como jugador, y me gustaría ahora buscar un título como entrenador".