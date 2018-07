´Golpe bajo´ a su carrera deportiva

"No hay nada bueno que un padre no quiera para su hijo, yo quiero verlo feliz haciendo deporte". Hernán Castellano, padre de Adí.

Un par de segundos bastaron para que el futuro del joven deportista de 22 años Adí Hernani Castellano Valenzuela se volviera incierto, un accidente automovilístico le daño los ligamentos y lo mantiene en cama desde hace 5 días, ganador de concursos nacionales e internacionales de Taekwondo pide ayuda para volver a caminar.

"Me salí con un compañero a pasear con su familia en un vehículo tipo "reiser´´ y al momento de dar la vuelta nos volcamos y como yo venía distraído no alcance a sostenerme mi reacción fue poner la pierna provocando que el vehículo me dañará el músculo y el tejido, donde tengo más daños es en la derecha´´.

Al caer en césped ni sus tendones o arterias resultaron dañadas, pero sí sus planes de representar a Reynosa en otra de las actividades que solía practicar, el box amateur. "Dentro de 15 días es la selección municipal para ir a concursar por el estado, y yo tenía muchas ilusiones, jamás pensé que un accidente así me fuera a ocurrir, los doctores me dicen que si salgo caminando es más que suficiente pero para mi no, yo quiero volver a hacer lo de antes, es mi vida".

Su futuro depende de que su familia reúna cerca de 40 mil pesos para comprar el material quirúrgico que se necesita para una segunda cirugía, su padre Hernani Castellano espera un milagro para su hijo.