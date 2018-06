´Golpe de calor´ en mascota, es mortal. Exhortan a resguardar perros y gatos

Condado Webb.- Directivos del Departamento de Servicios de Cuidado Animal pidieron a la comunidad resguardar y proteger a las mascotas durante esta temporada ya que son más susceptibles de tener un golpe de calor e inclusive de morir.

En una mascota es mortal y requiere la intervención urgente de un veterinario para darles tratamiento.

Los perros y los gatos eliminan calor por sus patas y se enfrían a través del jadeo, pero cuando esto no es suficiente su temperatura corporal sube demasiado y se torna peligrosa. Los de piel gruesa y cabezas pequeñas son los más susceptibles de sufrir un golpe de calor.

Esto incluye los Pug, los Bulldog y los de raza Shih-Tzu mientras en los felinos los más vulnerables son los Persas. Los síntomas incluyen el jadeo excesivo, lengua seca y roja, babeo excesivo, no se pueden quedar en pie y están muy debilitados.

Se debe llevar a las mascotas al interior de la casa si muestran estos síntomas y cubrirlas con agua fresca, pero no se deben meter en agua fría o con hielo porque esto puede ser muy peligroso para ellos. Se le debe ofrecer agua a la mascota, pero no obligarla a tomar y llevarla con un veterinario. Hay que tenerlos bajo la sombra, procurar que no tengan garrapatas ni pulgas, jamás dejarlas encerradas en los carros y en caso de sacarlos a caminar, que sea en los horarios de menos calor.

Las autoridades municipales advirtieron que inspectores de control animal recorren la ciudad para detectar mascotas maltratadas y en caso de encontrar negligencia o abuso, las personas pueden sufrir multas de hasta 200 dólares por cada ofensa.

Además se les incluye en un registro de ofensores animales por un periodo de no menos de dos años y no podrán adoptar mascotas.