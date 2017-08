Golea Rayados 3-0 a Xolos en Tijuana

Tijuana, México.- Los Rayados mejoraron este viernes su olfato goleador, al vencer 3-0 a los Xolos de Tijuana en el Estadio Caliente.



Jugando en su antigua casa, el colombiano Avilés Hurtado marcó sus dos primeras anotaciones con el Monterrey, al minuto 35 y al 52'. El uruguayo Carlos "El Pato" Sánchez cerró la cuenta, al 80' para que su equipo se mantuviera invicto en el Torneo Apertura 2017.



La victoria situó al equipo albiazul momentáneamente como líder general de la competencia, con siete puntos, en tanto que los Xolos ligaron su tercera derrota.



El otro dato relevante de la escuadra de Antonio "El Turco" Mohamed es que llegó a 270 minutos sin recibir gol.



Ante un rival débil en todas sus líneas, los Rayados gozaron de muchas comodidades en la cancha fronteriza y pudieron lograr un triunfo más holgado, pero fallaron tres oportunidades claras de gol antes de abrir el marcador, dos de ellas de Avilés Hurtado.



Sin embargo, el ex atacante de los Xolos se reivindicó en la recta final del primer lapso, al sacar un potente disparo sobre segundo poste para batir al arquero Gibrán Lajud y en una señal de respeto por los colores que representó hasta hace unos meses evitó el festejo.



Avilés Hurtado, por quien el Monterrey pagó más de 9 millones de dólares, aumentó la ventaja en la parte complementaria. El argentino Rogelio Funes Mori entró por la banda izquierda, cedió el esférico a Dorlan Pabon, quien sacó un tiro que rechazó Lajud...



Sánchez recuperó el balón y mandó un servicio en diagonal a Avilés Hurtado, quien sólo tocó la pelota para enviarla hacia la red.



"El Pato" remató a los Xolos a 10 minutos del final y desencajó aún más el rostro de su entrenador, Eduardo "Chacho" Coudet.



Tijuana no muestra señales de vida y aún no convierte un gol en este torneo.



En la siguiente jornada, los Rayados recibirán al Guadalajara, en tanto que los fronterizos visitarán al Puebla.