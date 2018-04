Golea Santos a Querétaro y asegura pase a Liguilla

A Santos le bastó con meter el acelerador en los últimos 15 minutos del encuentro para doblegar 3-0 a los Gallos, para llegar a 29 puntos y convertirse en el segundo invitado a la Liguilla.



A pesar de que el conjunto queretano aguantó el ritmo del partido durante casi 70 minutos, desde la banca entró el relevo de lujo del cuadro lagunero, Jonathan Rodríguez, quien se despachó con un doblete para darle forma a la goleada.



Durante los primeros 45 minutos sólo hubo algunas intentonas de ambos conjuntos, sin general real peligro.



Sólo que Jonathan Rodríguez entró revolucionado, abriendo espacios y el primero de la tarde no tardó en caer, pues al 75' puso el 1-0, con el que sorprendió a los Gallos, que habían hecho todo lo posible por sacar un punto del TSM.



El uruguayo aprovechó un regalo que le hizo el portero Tiago Volpi, quien en lugar de retener el balón lo soltó en el área penal para dejárselo en el pie al goleador que ingresó al 55'.



Las fallas en la marcación continuaron y Alexis Pérez derribó a 'Cabecita' para que el árbitro del encuentro, Fernando Guerrero, marcara penal.



Djaniny Tavares no perdonó desde los once paso para vencer a Volpi y anotar su gol número 13 del torneo, sin que hasta el momento nadie le haga sombra como el mejor romperredes de la Liga.



Para culminar su obra, al minuto 88, apareció nuevamente Rodríguez, quien aprovechó una pared con Bryan Lozano para anotar el 3-0, con el que le dio los 3 puntos a su equipo, poniéndolo en la Fase Final.