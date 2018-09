Golea PSV Eindhoven a Excelsior Maassluis en la Copa de Holanda

Eindhoven, Holanda.

Érick Gutiérrez fue titular e Hirving Lozano se quedó en la banca.

El cuadro dirigido por Mark van Bommel no tuvo problemas para seguir en la competición ante un rival claramente inferior que no plantó cara en ningún momento al líder de la Liga holandesa.



De momento, el PSV Eindhoven está intratable desde que comenzó la temporada. Sólo el Barcelona, con un contundente 4-0 en el Camp Nou, ha conseguido ganar a un equipo que suma seis victorias consecutivas en el campeonato holandés.



Este miércoles tenía una cita con la Copa y tampoco falló. El Excelsior Maassluis no fue rival para los suplentes del PSV Eindhoven, que alineó a once futbolistas que no fueron titulares ante el Ajax en la pasada jornada de la Liga de Holanda.



Con una formación inédita, el PSV Eindhoven doblegó a un rival que no pudo hacer nada para contrarrestar los tantos del australiano Trent Sainsbury, del sueco Ramon-Pascal Lundqvist, del francés Nicolás Isimat-Mirin y de Cody Gakpo.



Fueron suficientes para un equipo que, de momento, ha ganado casi todo. Sólo el Barcelona ha conseguido vencer al PSV, que este fin de semana se enfrentará al Breda en la Liga holandesa y el 3 de octubre recibirá aal Inter en la Liga de Campeones.