Golea Gio a Raúl Jiménez

A Gio le salió lo "vago" y Raúl demostró que lo suyo es triunfar con el Wolverhampton en la vida real. Giovani se soltó en el partido de ida en el Estadio Azteca, donde América goleó 5-1 al conjunto de la Premier League. Roger Martínez (12´), Giovani (18´), Henry Martín (43´ y 74´) y Nicolás Castillo (83´) anotaron por el América. En tanto que Jiménez descontó con su personaje al (33´).

"Como se ve que le dedicas muchas horas a esto, hermano", bromeó Jiménez con Giovani tras el primer partido.

Ya para el segundo encuentro, pese a que Giovani no bajó el ritmo y marcó dos tantos con Henry Martín (22´ y 37´), Raúl retomó la confianza y empató el partido con sus goles (66´ y 71´). Para sellar el 7-3 global.

"Me dio mucho gusto ver a Raúl, hacia mucho tiempo que no nos veíamos, se soltó en el segundo partido y me empató", dijo Giovani.

"La verdad es que yo respeto mucho al América y por eso no le iba a hacer más goles" dijo Jiménez entre risas y para finalizar su rivalidad virtual con Giovani.