Gobiernos extranjeros no nos imponen, no somos títeres.-AMLO

Cd. de México, México

¿Eliminará el programa 'Quédate en México'?, se le cuestionó en conferencia en Sonora. "Vamos a esperar a que se tome posesión a que llegue el señor Biden y nosotros tenemos ya fijada nuestra política, es la que establece la Constitución en el Artículo 89, son los principios de la no intervención, autodeterminación de los pueblos, solución pacífica de las controversias, cooperación para el desarrollo, respeto a los derechos humanos y en eso nos llevamos", señaló en conferencia.

Pero este fue un acuerdo con Estados Unidos con Trump, se le insistió. "No, fue una decisión que tomamos nosotros, a nosotros no nos imponen los Gobiernos extranjeros nada, no somos títeres, no somos colonia de ningún Gobierno extranjero.

"Fue muy bueno el resultado, ha sido muy bueno el resultado, el tiempo que llevamos atendiendo el fenómeno migratorio, no han habido como antes asesinatos de migrantes como era anteriormente porque no había una política y no se les protegía, ahora se registran, se les protege en el sur para que no pasen y no sean víctimas de la delincuencia, entonces son otros los resultados", consideró.