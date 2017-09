Gobierno de Tamaulipas no tolerará simulaciones o engaños de administraciones municipales: FGCV

NOTICIAS RELACIONADAS Niegan acceso a alcalde al evento del gobernador

Río Bravo, Tam.- Al poner en marcha una brigada de asistencia social en coordinación con el Sistema DIF Tamaulipas, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca advirtió que su gobierno no tolerará ni negociará con las administraciones municipales que continúen con simulaciones, mentiras o engaños en materia de seguridad pública.



“Lo dije en mi toma de protesta, que iba y voy a apoyar a todos los alcaldes comprometidos con su gente, indistintamente de colores”.



“Lo único que les he pedido, es acabar con las simulaciones, mentiras y engaños, que lo único que no es negociable por parte de mi gobierno es que los alcaldes sigan con simulaciones en el tema de seguridad pública. Aquí solo hay un compromiso: las familias tamaulipecas”, acotó el gobernador de Tamaulipas.