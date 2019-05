Gobierno revelará empresas que dejaron hospitales inconclusos

CIUDAD DE MÉXICO.

El presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó al director general del IMSS, Zoé Robledo, a que revele los nombres de las empresas que fueron contratadas por gobiernos anteriores y dejaron inconclusos hospitales y centros de salud.

En conferencia de prensa mañanera, el mandatario pidió a los ciudadanos que le den tiempo para mejorar el sistema de salud porque -dijo- lo dejaron en ruinas.

"Que Zoé dé a conocer la próxima semana todos los hospitales que quedaron inconclusos, las empresas que no cumplieron. El tipo de contrato de obras y la gran corrupción que imperó en el seguro. Era un desorden bien organizado para robar. Estamos poniendo orden en el caos", expresó.

El mandatario se comprometió a tener un sistema de salud como el que se tiene en Dinamarca o Canadá.

Además, aceptó que sí hay un problema con los medicamentos porque se están revisando los contratos con las empresas que surten para que no haya actos de corrupción.

"No es que no se estén comprando las medicinas, es que se está revisando contratos que se hicieron con empresas", aseguró.