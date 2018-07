Gobierno no intervendrá en Colegio las Américas

LO QUE INDIQUE LA LEY

El alcalde interino aseguro´ que personal juri´dico esta´ revisando las condiciones en las que se realizo´ la donacio´n y en la manera que procedio´; de encontrar anomali´as, sentencio´ que puede revocarse.

"La ley nos dice que si en dos an~os una vez que fue donado el terreno el duen~o no lo utiliza para el bien o el objetivo por el que se solicito´, automa´ticamente regresa otra vez al municipio, no tiene una caducidad de tiempo, tenemos que ver co´mo se hizo la donacio´n, si se respeto´, en que´ estado se encuentra, si se cumplio´ con el objetivo y si no el municipio tendra´ que hacer lo propio".

Hasta el momento las autoridades locales no se han puesto en contacto con ninguna de las partes involucradas.

El predio tiene una superfi- cie de 5 mil 99 metros cuadra- dos y esta´ ubicado en la Colonia Las Cumbres.