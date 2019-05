Gobierno no incentivará la F1 en México

Cd. de México.

Con la inminente salida del Gran Premio de México del serial de la Fórmula Uno para el año entrante, por no firmar el contrato de extensión, Ana Gabriela Guevara, directora de Conade, dijo que, si la iniciativa privada quiere hacer el evento, está en todo su derecho de hacerlo, pero dejó en claro que el Gobierno no participará.



"Uno de los motivos que llevaron al Presidente a terminarlo (el Gran Premio de México) fue que no están cuantificadas en la realidad las ganancias que se dicen que generaría el evento, Además de que el dinero que tendría que aportar el gobierno pudiera ser utilizado de mejor manera en beneficio del país.



"Sostengo que es un gran evento, un gran espectáculo, pero de ahí a que sea tan beneficioso está entre comillas. Si pensáramos que la gente pide más espectáculos, entonces debemos de pensar en algo mucho menos oneroso para el gobierno.



"México no está en condiciones como para poder efectuar este tipo de eventos, con todo y que su gasto es compartido con la iniciativa privada. El presidente finalmente lo determinó y su postura fue clara al decir, que, si lo quieren hacer, están en todo su derecho de hacerlo, sólo que el gobierno no va a participar", señaló.



El Gran Premio de México, en esta que es su tercera etapa, comenzó en el 2015 y desde entonces ha sido nombrado Carrera del Año.



En marzo pasado, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció que el Gran Premio de México ya contaba con 400 millones de pesos para su realización, aunque no es suficiente para que la F1 continúe en el País.



El Gobierno, a través de la Secretaría de Turismo, realizaba con un financiamiento de 800 millones de pesos, pero ahora dicen que hay otras prioridades.