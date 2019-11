Gobierno no ha podido cobrar más de 292 mdp a servidores deudores

Hasta septiembre pasado, el gobierno federal no había podido cobrar más de 292 millones de pesos a contribuyentes y servidores públicos sancionados por la Secretaría de la Función Pública (SFP), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

De todos, los que más adeudan son los contribuyentes sancionados por la Profeco, quienes tienen pendientes 5 mil 487 adeudos por un total de 222 millones de pesos. Sin embargo, la procuraduría del consumidor ha logrado cobrar 387 millones de pesos en multas aplicadas a 12 mil 79 contribuyentes.

En tanto, un total de 2 mil 600 servidores públicos (personas físicas) y 439 personas morales sancionados por la auditoría superior sumaron adeudos por 46 millones 527 mil pesos y 2 millones 699 mil pesos, respectivamente.

Seis mil 601 servidores públicos y mil 484 personas morales que han sido sancionados por la SFP mantenían una deuda de 17 millones 105 mil pesos y 3 millones 688 mil pesos, respectivamente.

En total, las deudas de los sancionados suman 292 millones 19 mil pesos, los cuales el sco no ha podido recuperar. Para el cierre de septiembre, el SAT canceló un total de 100 mil millones de pesos en créditos scales, pues las personas físicas y morales que deben ese dinero no cuentan con los recursos sucientes para pagarle al sco. El último reporte trimestral del SAT registró un saldo de 822 millones 305 mil 100 pesos en créditos scales, de los cuales, según la cartera de créditos scales no controvertidos, 345 millones 527 mil 400 pesos son factibles de cobro.

En tanto, informó que existe una baja probabilidad de cobrar 114 millones 268 mil 500 pesos adeudados por los contribuyentes y que no han sido impugnados por los mismos, mientras que 119 mil 800 deudores impugnaron sus cobros por 476 millones 777 mil 700 pesos.

A inicios de octubre, el presidente Andrés Manuel López Obrador calicó como "hijas e hijos predilectos del régimen" a todos aquellos que recibieron condonaciones o cancelaciones scales durante los sexenios de los exmandatarios Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón Hinojosa.