Gobierno federal se lava las manos

Matamoros, Tam. - Para los empresarios de Matamoros, la Consulta Popular que se llevará a cabo este 1 de agosto, no se trata más que de "lavarse las manos" ante los compromisos que se adquirieron anteriormente con los mismos mexicanos.

El ex presidente de la Unión de Comerciantes y Empresarios del Noreste, Jorge Aguirre Vázquez señaló que debido a que el Gobierno Federal no quiere tener una responsabilidad en cuanto a los juicios en contra de los ex presidentes de México, es que pone de por medio a los mexicanos quienes son los que van a decidir.