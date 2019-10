Gobierno federal deja el paquete al Municipio y Estado

Desgraciadamente la economía se vio afectada, la vida cotidiana de ambos lados de la frontera, sin embargo eso no lo ve el gobierno, dejando solos al estatal y municipal, quienes son los que tienen que buscar las soluciones a los problemas generados por el federal . Ramiro Salazar Rodríguez, exdiputado local

Matamoros, Tam.- El gobierno federal es el principal causante de lo que está sucediendo en estos momentos en Matamoros con la crisis migratoria que se viene dando, aseguró el exdiputado local, Ramiro Salazar Rodríguez.

"Desde que anuncio que le estaría dando empleo y otros beneficios a esta población, es que se inicio a presentar este movimiento migratorio, además de que deja solos a los gobiernos estatal y municipal, quienes son los que tienen que buscar solucionar el problema con sus propios recursos", dijo.

Resaltó que es importante que el gobierno federal actué ya para poner orden con este problema que se esta registrando en la ciudad, pero no solo es Matamoros, sino todas las ciudades fronterizas del país que colindan con Estados Unidos.

Comentó que la situación que se vivió con el cierre del Puente Nuevo, fue solo culpa del gobierno federal, quienes permiten este tipo de situaciones, además de que no ofrece ninguna solución.

"Desgraciadamente la economía se vio afectada, la vida cotidiana de ambos lados de la frontera, sin embargo eso no lo ve el gobierno, dejando solos al estatal y municipal, quienes son los que tienen que buscar las soluciones a los problemas generados por el federal", afirmó.

Indicó que por eso resulta complicado que los gobiernos municipales abran los refugios temporales, porque no hay recursos para poder sostener los mismos, no hay con que darles de comer a los migrantes, ya que los recursos no están llegando para atender este problema migratorio.

Agregó que desgraciadamente esta situación ya esta originando que no venga el turismo extranjero, el visitante que todos los días cruzaba para consumir en Matamoros, ya que se viene generando una mala imagen para esta ciudad fronteriza.