Gobierno espera réplica de Carolina Herrera por acusación de plagio

CIUDAD DE MÉXICO

Alejandra Frausto, titular de la Secretaría de Cultura, dijo que están a la espera de la respuesta de los diseñadores Carolina Herrera (Caracas, 8 de enero de 1939), fundadora de la marca del mismo nombre, y Wes Gordon, luego de que les enviara una misiva en la que solicitó los argumentos para hacer uso de elementos culturales de varias regiones del país para algunas prendas de Resort 2020, su más reciente colección.

"Mandé un comunicado a la marca en el que pregunté cómo fue la decisión y si se tuvo comunicación con los artesanos. Estoy a la espera de su respuesta, esperemos que la respuesta sea pronta, fue rápida nuestra comunicación", dijo Frausto.

Sin embargo, la funcionaria señaló que no establecieron un plazo para la respuesta, pues esperan que sea "pronto, a ver si esta semana tenemos respuesta".

Parte de la colección Resort 2020 está conformada por los modelos 8 y 23, con bordados originarios de Tenango de Doria, Hidalgo. Los modelos 11 y 13 se caracterizan por bordados del Istmo de Tehuantepec, mientas que los modelos 14 y 16 incorporan el "sarape Saltillo".

La secretaria de Cultura comentó que en su administración existe el compromiso de generar garantías que beneficien a los derechos colectivos que tienen las comunidades, e incluso dijo que sí hay "ejercicios coherentes, justos", en los que trabajan marcas y artesanos de la mano.

Los bordados de Tenango de Doria, indicó Frausto, son los que con mayor frecuencia "son tomados" para formar otro tipo de colecciones, pese a ello, "me sorprendió la colección. Respeto la trayectoria de Carolina Herrera, pero al encontrar elementos de nuestra cultura, no podemos ser omisos, tenemos que preguntar de qué se trata".

Al ser cuestionada sobre cuál sería el siguiente paso en caso de no obtener respuesta por parte de Herrera y Gordon, la secretaria dijo que esperarán y que de momento ya están en comunicación con las comunidades a las que corresponden los bordados.

"La legislación interna (nacional) está en construcción, pero tenemos herramientas internacionales, aunque esperaremos la respuesta. Desde el día que salió la colección empezamos a trabajar con las comunidades. Nos reuniremos en días próximos, aunque ya tenemos documentación de comunidades que sí tienen registrado su patrimonio, como es el caso de Saltillo", dijo la secretaria de Cultura.

Con respecto a la declaración de la senadora Jesusa Rodríguez, quien dijo que las becas del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Fonca) deberían desaparecer; Alejandra Frausto señaló esos apoyos están "100% garantizados".