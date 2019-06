Gobierno de Hong Kong mantendrá ley de extradición a China

Hong Kong, Hong Kong.

El Gobierno e Hong Kong informó el lunes que seguirá adelante con las enmiendas propuestas a sus leyes de extradición pese a una enorme protesta contra la iniciativa que destacó los temores sobre que China esté ampliando su influencia en el territorio semiautónomo.



En la que podría ser la mayor protesta registrada en Hong Kong en más de una década, cientos de miles de personas paralizaron el centro de la ciudad el domingo, tres días antes de la fecha en la que el Consejo Legislativo debe considerar la propuesta.



Las protestas colocaron la atención en el antiguo territorio británico -cuyos residentes se han enfadado desde hace tiempo debido a que muchos ven esfuerzos de Beijing para reforzar su control- y llegaron a las primeras planas de los diarios de una ciudad que permite mucha más libertad de expresión que otras partes de China.

La legislación es importante y ayudará a Hong Kong a defender la justicia y cumplir sus obligaciones internacionales, dijo el lunes a la prensa la directora general del Gobierno, Carrie Lam.



Hong Kong recibió el derecho de mantener su propio sistema social, legal y político durante 50 años en conformidad con un acuerdo alcanzado antes de que Gran Bretaña la devolviera a China en 1997. Sin embargo, el gobernante Partido Comunista chino ha sido visto quebrantando ese acuerdo al presionar por cambios legales que no son bien recibidos por los residentes.



Las enmiendas permitirían a Hong Kong extraditar gente a la China continental para ser procesada allí. Los críticos afirman que los acusados no tienen los mismos derechos en el sistema judicial chino que en el hongkonés. Los detractores alegan que la norma dejaría a los residentes de Hong Kong vulnerables ante juicios injustos y acusaciones vagas relacionadas con la seguridad nacional.



Lam afirmó que las protestas del domingo demostraban el compromiso de Hong Kong con la libertad de su población. Negó estar recibiendo órdenes del Gobierno central de China, dirigido por el Partido Comunista.



"No he recibido ninguna instrucción o mandato de Beijing para hacer esta ley", dijo. "Lo hacíamos, y lo seguimos haciendo, por conciencia y nuestro compromiso con Hong Kong".



Gente de todas las edades se unió a la marcha. Algunas empujaban coches de niño mientras que otras caminaban con bastones, y gritaban consignas a favor de una mayor transparencia en el Gobierno.



La protesta se alargó hasta el lunes y fue en su mayoría pacífica, aunque hubo unos pocos enfrentamientos con la policía debido a que algunos manifestantes quebrantaron algunas barreras colocadas alrededor de la sede del Gobierno y llegaron hasta el vestíbulo. La policía con equipo antimotines usó macanas y gas lacrimógeno para sacar a los manifestantes.



Hubo una fuerte presencia policial en las calles del centro hasta altas horas de la noche. Las autoridades dijeron que 19 personas fueron detenidas en relación con los enfrentamientos.