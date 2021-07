Gobierno de continuidad

Daré resultados a través de mi experiencia, responsabilidad, amor y capacidad que tengo, a pesar de todas las dificultades no bajaremos el ritmo de trabajo, seguiremos de frente”. Servando López, Candidato del PRI

Su plan que presentó a través de una entrevista exclusiva en EL MAÑANA se basa en tres rubros principales: seguridad, salud e infraestructura.

“He respondido como servidor público a las exigencias y necesidades de la población, esta vez no será diferente, voy a aprovechar cada oportunidad para cumplir, daré resultados a través de mi experiencia, responsabilidad, amor y capacidad que tengo, a pesar de todas las dificultades no bajaremos el ritmo de trabajo, seguiremos de frente”.

Entre sus propuestas destacó la coordinación que mantendrá con los gobiernos estatales y federales para traer más elementos de seguridad, los apoyos a grupos vulnerables, estudiantes, sectores comerciales como el turismo médico y gastronómico que han mostrado un crecimiento incluso en pandemia.

Además de exigir que regrese un hospital donde la población pueda acceder a los servicios sin viajar a Reynosa o ciudades cercanas. “No sabemos que fue lo que pasó en el Hospital Regional, que en vez de avanzar, retrocedió a un centro asistencial, ahorita no hay ni paracetamol, lo mismo en el seguro social, en donde los derechohabientes son remitidos a Reynosa a pesar de que hay más de 300 empleados, no hay servicios ni equipo, por eso los niños ya no nacen en Miguel Alemán, necesitamos un hospital, lo voy a exigir porque si estamos mal, es una demanda ciudadana”.

SU EXPERIENCIA

López Moreno se desempeñó como alcalde de Miguel Alemán en el periodo 2008-2010, y nuevamente en el periodo 2018-2021, por lo que en su etapa de licencia y aspirante a la reelección, mostró confianza para ser favorecido con los votos. “Yo tengo la experiencia, las ganas y las herramientas necesarias para sacar a Miguel Alemán adelante en todos los temas pero principalmente en la seguridad, ya que aparte de alcalde también fui diputado, confío en que nos irá mejor en la próxima elección que en las dos anteriores, tengo 22 años de servidor público con propuestas y un plan de trabajo que me respalda”.

LAS ENCUESTAS

Al ser cuestionado sobre los resultados en las encuestas donde el priista muestra un empate técnico con su contrincante Ramiro Cortez del Partido Acción Nacional (PAN), mencionó que en sus mediciones, los números le favorecen con hasta 12 puntos. “Si había un empate técnico al principio al inicio de la campaña hace más de un mes y hemos ido avanzando, me sorprenden los resultados actuales con más de 12 puntos de ventaja porque no pensé que fuera tanto el margen de diferencia, esto es porque la gente va valorando la experiencia que tengo en temas complicados”.

Dentro de su mensaje señaló que no tendrá un evento para cierre de campaña ciudadano, ya que a fin de respetar la pandemia por Covid-19, se optó por un evento interno con la estructura priista.