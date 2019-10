Gobierno de AMLO pretende controlar el Poder Judicial: PAN

SALTILLO, Coah.- El Partido Acción Nacional (PAN) ve con gran preocupación la renuncia del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Eduardo Medina Mora, y cómo el Gobierno actual ha venido debilitando las instituciones y busca controlar al Poder Judicial y sus resoluciones en temas del interés del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Marko Cortés, líder nacional del PAN, expuso que en este gobierno se tienen los antecedentes de debilitar a las instituciones, con las renuncias de los titulares del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

Además de las presiones al Instituto Nacional de Estadística (INEGI), al Instituto Nacional Electoral (INE) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), por parte del Gobierno Federal, por lo que hizo un llamado de alerta y una convocatoria a todos los mexicanos que creen en los contrapesos: "No señor Presidente, por el bien de todos los mexicanos".

"La preocupación mayor, la que nos tiene consternados y preocupados por este endurecimiento de una posición centralista, autoritaria, es la provocada renuncia de un Ministro de la Corte.

"Y no me refiero a la persona, me refiero a la institución que está siendo vulnerada, porque lo que busca el gobierno central es controlar las resoluciones judiciales en temas como el Aeropuerto de Texcoco o como las estancias infantiles o también en cualquier otro tema que pueda ser del interés del Presidente", advirtió.

En rueda de prensa en la sede del Comité Estatal del PAN Coahuila, aseguró que en el conjunto de hechos están las renuncias provocadas de la expresidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Janine Otálora, y del titular de la Comisión Reguladora de Energía, así como las presiones al Inegi, INE y Coneval.

Lo preocupante, dijo, es que además del Poder Legislativo, ahora el Ejecutivo Federal busca también el control absoluto del Poder Judicial.

"Acción Nacional hace un llamado de alerta y una convocatoria a todas y todos los mexicanos que creemos en los contrapesos, que creemos en los equilibrios, que creemos que el poder debe tener frenos, que debe haber la forma de poder decir no señor Presidente, por el bien de todos los mexicanos, por el bien de la productividad, del crecimiento, la seguridad", insistió.

Anunció que ante la falta de crecimiento económico y los recortes a la inversión pública en los estados, la dirigencia nacional del PAN a su cargo, alcaldes y legisladores unirán esfuerzos para que el partido sea más abierto, incluyente y plural en Coahuila.

Cortés estuvo acompañado por el dirigente estatal del albiazul, Jesús de León Tello; el diputado local y presidente de la Junta de Gobierno del Congreso de Coahuila, Marcelo Torres Cofiño; delegados del CEN y legisladores locales y federales,

Esta tarde toma protesta de los Comités de Acción Ciudadana en Saltillo y por la noche, en Monclova, acompañará a la diputada federal Silvia Guadalupe Garza Galván en su Primer Informe Legislativo.