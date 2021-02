El gobierno de México ya no tomará fotografías a los adultos mayores que acudan a vacunarse, informó esta noche el subsecretario Hugo López-Gatell.

Sin embargo, enfatizó que no es necesario tomar fotografías, y no debe restringirse el acceso a la vacuna a quien tome la decisión de que no se le tome la fotografía a su credencial o a su persona.

Noticia Relacionada Gobierno da marcha atrás, no tomará fotografía a vacunados

"No vamos a seguir tomándolas", dijo López-Gatell.

El subsecretario afirmó sin embargo, que sí es indispensable, aportar el CURP, nombre, domicilio y teléfono.