Gobernar desde la calle

En todo priorizaría la presencia en campo. “Yo no voy a estar sentado nada más en Presidencia, no, me voy a asegurar de que la raza esté trabajando y de que las peticiones se cumplan; también voy a recibir las quejas directamente de los afectados, solo iré a mi oficina cuando será necesario”.

Durante su segunda semana de proselitismo político ha recorrido diversas colonias, en donde ciudadanos le han externado peticiones enfocadas a mejorar la calidad de vida, con las que va complementando su plan de trabajo.

Por ello, insistió en que si obtiene la victoria el 6 de junio, el municipio colocaría conexión a internet gratuito en al menos 290 plazas o parques públicos.

Además de que buscaría gestionar con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) una disminución a las tarifas del consumo de los reynosenses, tal y como ocurre en otras ciudades.

AGUA Y SEGURIDAD

Pero el mayor interés aparece en los rubros de seguridad y de agua potable, por lo que en este sentido, habló de su propuesta para mejorar el flujo de agua.

“Para que el agua esté las 24 horas, lo que se tiene que hacer primero es conseguir derechos de agua; hay un candidato que está proponiendo tanques elevados, y no es que sea mala idea, pero ahorita no hay agua para llenarlos, por eso se deben buscar los derechos, luego ampliar la capacidad potabilizadora, poner líneas de conducción, para que así el flujo mejore”.

Consideró crucial su experiencia como gerente general en la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa) de Reynosa, para atender otro tema relacionado, como los baches y caídos.

Con respecto a las mejoras que deben hacerse en la seguridad, apostará por colocar botones de pánico que den una alerta inmediata a las autoridades ante situaciones de riesgo, torres de vigilancia de alta tecnología y mejoramiento de alumbrado público.

“En el tema de seguridad debemos coordinarnos con la policía del estado para atender los puntos rojos, aparte ya nos reunimos con la asociación de maquiladoras Index y tenemos un programa piloto de reforzamiento a la seguridad de las y los trabajadores, con transporte, vigilancia, monitoreo constante”.

Moreno Ibarra afirmó que en su grupo de trabajo hay mujeres y hombres que no son improvisados, por lo que confía en que darán resultados basados en experiencia y preparación.

Durante la entrevista agregó que desarrollará temas enfocados al bienestar familiar y recuperación del tejido social.

POLÉMICA

‘Partido generoso’

- El candidato del PAN fue abordado sobre su actual relación con la alcaldesa Maki Esther Ortiz Domínguez, que pese a militar en el mismo partido, hasta ahora, apoya la candidatura por Morena de su hijo Carlos Peña Ortiz.

- “Por mi parte soy una persona que sabe trabajar en equipo, que no tiene ningún problema con nadie, y que está enfocado; creo que ella no tiene nada que reprocharle al partido, porque ha sido muy generoso en sus cargos públicos, yo no sé lo que ocurrió ahí, pero lo ideal sería que esa pregunta la contestará ella”.

- “Chuma” también habló sobre las críticas que le han hecho con respecto a su personalidad.

- “Lo que puedo decir es que yo tengo una mano derecha que la uso cuando debo, como un don, y una izquierda que también se usa cuando se debe, con esto me refiero a que soy una persona que sabe escuchar, pero no me considero violento, no se puede estigmatizar a nadie por los dimes y diretes, a quienes creen eso de mí yo les diría que me conozcan”.