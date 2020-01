Gobernadores del PAN arman plan alterno al Insabi

NOTICIAS RELACIONADAS Caos de Insabi... alegan sabotaje

CIUDAD DE MÉXICO.

El PAN hará una contrapropuesta al gobierno para corregir las fallas del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi) y hacer viable la gratuidad de sus servicios en todos los niveles de atención.

El plan alterno podría incluir propuestas para reformas legales, ampliaciones presupuestales y mecanismos de financiamiento que garanticen la gratuidad y universalidad en los servicios.

Se buscará que éste solucione el caos y las deficiencias de diseño e instrumentación del Insabi, aclararon los gobernadores del PAN a la Comisión Permanente de ese partido, la cual dio su respaldo.

En el encuentro, los panistas acordaron unánimemente y de manera irreductible garantizar servicios de salud gratuitos en las entidades gobernadas por ese partido y hacerlo mediante mejoras al nuevo instituto.

Con ese fin, el plan alterno será afinado este jueves en un encuentro con los secretarios de Salud de las entidades gobernadas por el PAN: Aguascalientes, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Nayarit, Querétaro, Quintana Roo, Tamaulipas y Yucatán.

Con ello, se estaría en condiciones de tener la propuesta en una nueva reunión el próximo sábado, para presentarla en la semana, dijeron fuentes panistas, quienes confirmaron que el plan no estará listo para la reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) que se realizará este martes.

El esquema. A la sede nacional del Partido Acción Nacional (PAN) acudieron ocho de los 10 gobernadores panistas, tanto los que han expresado que no aceptarán al nuevo instituto como quienes ya han firmado convenios con la Federación.

Asistió Martín Orozco (Aguascalientes), a quien se eligió como nuevo presidente de la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (Goan), y el presidente de la Conago, Francisco Domínguez Servién (Querétaro). También fueron Mauricio Vila (Yucatán) y Francisco García Cabeza de Vaca (Tamaulipas), quienes han expresado que no aceptarán al nuevo instituto.

Además, acudieron Javier Corral (Chihuahua), Carlos Mendoza Davis (Baja California Sur) y Carlos Joaquín González (Quintana Roo), tres panistas que ya suscribieron el convenio con el Insabi.

Faltaron el mandatario de Durango, José Rosas Aispuro, y Antonio Echevarría, de Nayarit.

En entrevista, el senador Julen Rementería explicó los puntos que podría contener el plan: propuestas de enmiendas legales, como la que se requiere en la ley para eliminar el cobro de cuotas en el servicio de salud del tercer nivel. "Con el argumento de que está en la ley las cuotas de recuperación, con eso se salen.

"Hay que modificar esa norma y garantizar el presupuesto para que se pueda dar la gratuidad y la transición ordenada".

No se trata, dijo, de obligar al gobierno a dar servicios de salud gratuitos: "No es forzar. El Presidente dice que él quiere que sea gratuito, y nosotros coincidimos, [pero] no hay que forzar nada, lo que hay que hacer es proponerle cómo".

Respecto a las necesidades de más recursos para hacer viable la gratuidad de los servicios de salud en todos los niveles, reconoció que la contrapropuesta deberá contemplar el tema. "Cuando el Presidente habla de gratuidad se tiene que garantizar el presupuesto. ¿Cuál?, pues el que sea necesario.

"Un seguro que sustituya al Seguro Popular, no lo sé es parte de la propuesta que se tiene que construir", informó.

El legislador expuso que una cosa es el convenio de adhesión al instituto y otro el de coordinación para que siga mandando el dinero a los estados, y es por eso que algunos gobernadores han firmado y otros analizan la postura. "Se requieren estos convenios para que a los estados les siga fluyendo el recurso económico y a través de sus institutos estatales puedan garantizar la salud a los ciudadanos de su territorio.

"Otro es el convenio de adhesión, que es el que se han negado a firmar algunos gobernadores porque dicen: 'Yo lo que quiero es al final de cuentas poder garantizar la calidad o mejorar'. De lo que si no hay ninguna duda es que se quiere que la salud sea gratuita, que haya gratuidad en todos los niveles", afirmó.

Todos contra el instituto. Aunque las posturas de los gobernadores parecieran diferentes, explicó Enrique Vargas del Villar, presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC) y alcalde panista de Huixquilucan, hay unidad, pues suscribir la adhesión al Insabi no implica su aceptación.

Una cosa, afirmó, es adherirse para que bajen recursos y otra aceptar el Insabi. Por eso, agregó, es muy importante que lo que vayamos a decidir se informe con una sola voz: que va a ser la de los gobernadores, por lo que, indicó, el análisis que realiza el PAN debe ser muy cuidadoso.

Marcelo Torres Coufiño, coordinador de la bancada de diputados de Coahuila y exdirigente nacional interino de Acción Nacional, aseguró que la postura de todos los gobernadores del PAN está unificada: "Aquí no hay imposiciones y el Insabi es un esquema que hay que corregir.

Además del plan B, el líder nacional del PAN, Marko Cortés, afirmó que su partido afina una estrategia jurídica para apoyar a las personas afectadas por las deficiencias del Insabi, para que puedan seguir contando con servicio médico gratuito.

"Ya se preparan los elementos y formatos de asesorías jurídicas que se brindarán a las personas afectadas", expuso.