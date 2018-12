Gobernadores buscan reunión con Secretario de Hacienda

Cd. de México.

La Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), presidida por el Mandatario campechano Alejandro Moreno Cárdenas, realiza gestiones para que el funcionario federal se encuentre con los titulares de los Ejecutivos estatales este jueves 20 de diciembre, en la Ciudad de México.



"Reunión de trabajo para hacer una revisión de los criterios utilizados por la SHCP en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2019", refiere un documento dirigido este martes a los integrantes de la Conago.



Hasta el momento, los Gobernadores no tienen confirmada la asistencia del Secretario de Hacienda.



Sin embargo, están decididos a sostener una reunión de trabajo junto con sus propios Secretarios de finanzas para revisar el tema.



De acuerdo con la propuesta, el encuentro iniciaría a las 12:00 horas con la presencia de los Gobernadores de todo el País.



Después se llevaría acabo una reunión de los integrantes de la Conago con los Secretarios de finanzas estatales.



En caso de que Urzúa acepte acudir al encuentro, su participación está contemplada a las 13:00 horas.



Desde que se presentó el proyecto de presupuesto para el próximo año, Gobernadores de Oposición han expresado su rechazo a los montos contemplados para los estados.



El Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, sostuvo que el presupuesto de egresos da prioridad a los intereses del Gobierno federal pero ignora las necesidades que surgen desde lo local.



Alfaro aseguró que Jalisco podría sufrir un recorte de recursos que afectaría a los 125 municipios del entidad.



El Gobernador panista de Chihuahua, Javier Corral, consideró que la propuesta es decepcionante ya que fue diseñada como un instrumento de política electoral y no de crecimiento económico.



El Mandatario local incluso llamó a otros Gobernadores, como Alfaro, a unirse para dar la batalla, tras considerar que esto es apenas el inicio de una embestida contra el federalismo.



"Hay que luchar por un nuevo acuerdo de coordinación fiscal o 10 coordinarnos", retó.



Ayer, el Gobernador panista de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, consideró que el paquete económico presentado por SCHP no atiende las necesidades regionales y urgió a convocar a los estados para un diálogo en materia fiscal.