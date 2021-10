Gobernadora de Chihuahua no se descarta para la Presidencia

-Marko Cortes la menciona como una probable candidata (en 2024), ¿a usted le interesaría?, se le preguntó al salir de la Secretaría de Gobernación, dónde suscribió un acuerdo para destrabar el conflicto del agua.

"No digo que no, pero tengo un mes que asumí como Gobernadora, apenas, no tendría cara para ver de frente a los chihuahuenses si no es que logramos avanzar en el trabajo para ellos, en el Gobierno del estado", respondió.

"Y decirles: 'ya me voy a otro lado' claro que no, primero dar resultados, a cerrar esa brecha de representación entre el ciudadano y los gobernantes, y luego ya después lo veremos, pero no me descarto, a lo mejor no es el 24, es a la que sigue ¿No?".

'No haré cacería de brujas'

Campos reiteró que la Administración anterior, de Javier Corral, le dejó adeudos con proveedores del orden de los 14 mil millones de pesos y una deuda total que asciende a 75 mil millones de pesos.

No obstante, la panista reiteró que no perseguirá a nadie ni hará una "cacería de brujas" porque su labor es poner orden, tomar al toro por los cuernos y responder con base en austeridad.

"Las instituciones judiciales están a cargo de esta situación, es, sí, un desorden financiero, pero bueno, las instituciones están a cargo de eso, a mí me toca poner orden en casa, no me asusto por lo que estamos viendo, más bien estamos actuando con toda la fuerza y con toda la actitud, pondremos orden en casa empezando por las finanzas", expresó.

-¿Va denunciar a Corral?, se le preguntó.

"Las instituciones que tengan que hacerlo, yo me voy a dedicar a gobernar, yo no voy a andar de cacería de brujas ni persiguiendo a nadie, me voy a dedicar a gobernar, pero también me voy a dedicar a que las instituciones hagan su trabajo".

La Gobernadora informó que el Gobierno federal adelantó participaciones al Estado para hacer frente al déficit financiero, pero descartó solicitar recursos adicionales.

"Nos estamos yendo muy creativos, publicamos un decreto hace 15 días de austeridad, para cerrar el año, estamos pidiendo cortos plazos, es decir, créditos a corto plazo a tasas 3 veces menor de los que contrataba la Administración anterior", expuso

"Te estoy hablando de .93, .97 y con esos cortos plazos estamos sacando la nómina de la gente del Gobierno del Estado, pero es para lo único que hemos tenido recursos (porque) no se hacían licitaciones y no se contaba con suficiencia presupuestal. Se empezó a comprar indiscriminadamente", acusó.