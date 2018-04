Gobernador de Veracruz niega desaparición de jovenes

El gobernador de Veracruz, el panista Miguel Angel Yunes Linares, rechazó que haya ocurrido en la entidad la desaparición de los seis jóvenes de Tlaxcala.



Tras la reunión del Grupo de Coordinación Veracruz, el mandatario calificó como falsas las versiones que señalan que los jóvenes fueron vistos por última vez en la zona de Tierra Blanca.



"No hay absolutamente nada que indique que la actividad delictiva fue en el estado de Veracruz, el comentario de que habían sido vistos en Tierra Blanca es totalmente falso", dijo.



Y es que agregó que aunque la última llamada de los jóvenes se ubicó en Tierra Blanca, eso se debe a que fue captada por una antena telefónica regional y que esta "respeta fronteras".



"Parte de que las llamadas de los jóvenes a través de un teléfono celular fueron atendidas por la antena regional que no respeta límites estatales, es una antena que cubre también parte del estado de Oaxaca, incluyendo la población donde estos jóvenes estuvieron".



Por ello, justificó que la Fiscalía General del Estado (FGE) no haya abierto una carpeta de investigación sobre el caso.



Dijo que se comunicó con el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, para ofrecer la ayuda de su gobierno en el tema de la desaparición de los jóvenes originarios de la comunidad de Temascal, pero hasta ahora no ha sido solicitado el apoyo.



"Hasta ahora no tenemos ninguna solicitud de colaboración del estado de Oaxaca y la Fiscalía General del Estado no ha abierto carpeta de investigación, porque los hechos no fueron en el estado de Veracruz".