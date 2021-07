´Gobernador tiene fuero; no hay orden de captura´

En entrevista radiofónica, el senador de Morena Ramírez Aguilar mencionó que no pueden prestarse a "una situación política electoral".

El Mañana / Staff.- Eduardo Ramírez Aguilar, presidente del Senado, señaló que el gobernador de Tamaulipas , Francisco García Cabeza de Vaca , tiene fuero y no hay orden de aprehensión en su contra.

Tiene fuero el gobernador de Tamaulipas, no tiene orden de aprehensión, no podemos prestarnos a una situación política electoral* Eduardo Ramírez, Presidente del senado de morena

"Tiene fuero el gobernador de Tamaulipas, no tiene orden de aprehensión, no podemos prestarnos a una situación política electoral", declaró. Asimismo, refirió que no han visto la orden de aprehensión en contra del gobernador de Tamaulipas.

"No tiene orden de aprehensión, al menos yo no la conozco. Lo que existe como tal, jurídicamente no existe la orden de aprehensión. Existe la ficha roja que emitió la FGR´´, dijo el senador.

El senador del partido Morena aseguró que el gobernador mantiene su fuero, debido a que el Congreso de Tamaulipas no ratificó la declaración de procedencia que aprobó la Cámara de Diputados el pasado 30 de abril.

En este sentido, el secretario general de gobierno, César Verástegui Ostos, afirmó que no hay orden de aprehensión contra el gobernador de Tamaulipas.

El funcionario estatal citó a Ramírez Aguilar y dijo que el gobernador se encuentra "bien, trabajando en temas ordinarios y creo que no va pasar a mayores porque tenemos confianza en la Constitución".

"Todo este tiempo se ha escuchado de todo, pero la Constitución es muy clara y es la que nos rige, la Suprema Corte ya se expresó, ya se expresó el Congreso local, y hoy, de alguna manera, lo expresaba el presidente del Senado de la República, de extracción de Morena, que el gobernador sigue teniendo fuero y el único que se lo puede retirar es el Congreso", dijo el segundo al mando del gobierno estatal.