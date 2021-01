Gobernador de Jalisco da negativo a Covid tras reunión con AMLO

"Me hice la prueba temprano y salió negativa. Vamos a seguirle. Cuídense y no se quiten el cubrebocas", escribió en sus redes sociales.

Tras enterarse de que el presidente Andrés Manuel López Obrador dio positivo a covid-19, el mandatario jalisciense indicó que se haría el test, pues el miércoles pasado sostuvo una reunión con el titular del Ejecutivo federal en Palacio Nacional.

Jalisco continúan en alerta máxima

El gobierno del estado informó que hasta el corte del domingo 24 de enero la ocupación hospitalaria subió del 54.1% al 61.1% y las camas de Unidades de Cuidados Intensivos pasaron del 68.7% al 77.2%.

"Seguimos en riesgo máximo. Si no lo entendemos así, ponemos en riesgo nuestra vida y la de los demás. No es momento de pasear. Si no es indispensable salir, quédate en casa y, si tienes que hacerlo, respeta las medidas de sanidad. No salgas por el virus y no lo lleves a tu familia", señaló el gobernador Enrique Alfaro.

Desde el 14 de marzo, cuando se detectó a la primera persona con covid-19 en la entidad, se acumulan un total de 7 mil 807 defunciones confirmadas por la infección del SARS-CoV-2 y 181 mil 400 casos confirmados acumulados.

Hasta ahora el 51% de las personas afectadas son mujeres y 49%; los grupos de edad con más incidencia de casos son el de 30 a 34 años (12.8%), el de 25 a 29 años (12.8%), el de 35 a 39 años (11.5%), el de 40 a 44 años (10.1%) y el de 65 años y más (11%).

Hasta el corte de ayer por la noche se reportó que en 116 de los 125 municipios del estado hay casos activos, es decir, aquellos con personas positivas al SARS-CoV-2 que empezaron con síntomas de la enfermedad en los últimos catorce días.

Además se han registrado mil 579 casos positivos al SARS-CoV-2 entre personal de salud, cuyo contagio está asociado a la atención prestada en unidades médicas.