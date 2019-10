GN frenará trasiego de un millón de reses al país: Agricultura

Ciudad de México.- El titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Víctor Manuel Villalobos, anunció la instalación de un "cinturón de control", encabezado por la Guardia Nacional para frenar el trasiego de un millón de cabezas de ganado a nuestro país provenientes de Centroamérica.

En entrevista después de comparecer ante el pleno de la Cámara de Diputados, Víctor Manuel Villalobos dijo que al año ingresan un millón de reses de manera ilegal a nuestro país lo que representa un riesgo sanitario porque no llegan en las mejores condiciones de salud.

"Es un trasiego de ganado que ha venido ocurriendo por muchos años, pero hay un riesgo que es de índole sanitario, porque en Centroamérica tenemos muchos problemas sanitarios y lo que necesitamos es establecer ya un mecanismo que nos permita controlar ese paso de animales. Esos animales los necesitamos, pero no en la forma en que están pasando. Más o menos pasa un millón de cabezas al año, o sea que es un trasiego importante e ilegal", dijo.

Consideró que es un trasiego verdaderamente importante porque hay una estructura ilegal y lo que se busca es ordenar el paso de estos animales, pero de manera sana y con ciertas características genéticas y adelantó que ya invitaron al ministro de Agricultura de Guatemala para tratar el establecimiento de tres ranchos cuarentenarios, pues desde hace 30 años existe este fenómeno.

Fiebre porcina

Además, explicó que hay un riesgo en todo el Continente americano por la fiebre porcina, porque es un virus que no tiene cura y ataca, principalmente a cerdos, y su contagio es fulminante.

"Es muy alarmante, no tenemos un mecanismos de control de esta fiebre, de la peste porcina, ha destruido, solamente en Corea 3 millones de cerdos en semanas y hasta ahora, no tenemos un mecanismo de control, no tenemos una vacuna, es una enfermedad que ataca a los cerdos y a las especies silvestres y la mortandad es en una semana, o sea es fulminante, entonces no tenemos mecanismos de control y nosotros hemos tenido una porcicultura muy eficiente, inclusive de una alta calidad genética estamos muy expuestos a este tipo de problemas", detalló.

Reclamos

Diputados de todas las fracciones parlamentarias cuestionaron y se quejaron por el recorte de recursos para el campo, por el desaparecer programas y por competencia desleal ante el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Manuel Villalobos.

Al acudir a comparecer ante el pleno de la Cámara de Diputados por el 1 Informe de Gobierno del presidente, Andrés Manuel López Obrador, el presidente de la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, Eraclio Rodríguez (Morena), reclamó que están de acuerdo con ayudar al Presidente de sacar al campo a salir de la pobreza, pero no es con la "segregación" ni con la "división" como se va a resolver.

"En el Año de Emiliano Zapata no hemos sido consecuentes con los planteamientos que hacía Emiliano Zapata. Hemos encontrado que al correr de los días de este año hemos desmantelado la planta administrativa que sirve y atiende a nuestros productores en la zona rural. Hemos contribuido a un desmejoramiento en el ejercicio del Presupuesto. No ha llegado a los rincones a donde debe de llegar. Tampoco ha llegado a quienes les debe de llegar", declaró Eraclio Rodríguez.

Además, Absalón García (PAN) señaló que el abandono de una política de desarrollo rural que beneficie a todos los productores, el desaparecer o disminuir sin razonamiento alguno programas relevantes que han ayudado a la productividad y a la exportación en materia agropecuaria "va a ocasionar que se ponga en grave riesgo la balanza comercial y se deje de exportar y generar empleo, así lo demuestran los altos subejercicios reportados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público".

El drástico recorte de recursos públicos para apoyos y subsidios, principalmente a la comercialización, sumado al desmantelamiento de la Sader "nos muestra falta de interés, de apatía y de conocimiento de la realidad". Cuestionó cuál es el plan y los tiempos para homologar las condiciones productivas y tecnológicas con Estados Unidos y para igualar los costos de producción; pidió publicar la actualización del ingreso del maíz y que ya se pague a los productores.

Ismael Alfredo Hernández Deras, diputado del PRI, urgió a los grupos parlamentarios a trabajar en alianza a fin de lograr reasignaciones relevantes que apoyen la actividad productiva.

"Requerimos que la representación y promoción de los productos en el mundo sigan siendo una parte importante para tener más exportaciones de lo que se produce en el campo.

Paradójicamente, en el centenario de Emiliano Zapata, hay el riesgo de que aprobemos el presupuesto más bajo en los últimos 20 años. Unámonos por el bien del campo".

Puntualizó que el campo vive con incertidumbre y su productividad tiene un panorama adverso; preguntó ¿por qué los recursos siguen disminuyendo? Agregó que el fomento a la agricultura, ganadería, acuicultura, pesca y forestal, son programas que tienen que lograr incentivos y subsidios para la comercialización y producción; sin embargo, van rumbo al desmantelamiento.