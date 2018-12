Gloria Estefan será anfitriona de los premios Kennedy Center

Miami.

La cantante cubano-estadunidense Gloria Estefan se manifestó "feliz" por ser la anfitriona de la ceremonia de los Kennedy Center Honor que se celebrará este domingo 2 de diciembre en el Kennedy Center Opera House de Washington D.C.

Estefan presentará en la ceremonia a un grupo de figuras que incluyen a las célebres cantantes Cher y Reba McEntire, elegidas este año para recibir el reconocimiento designado a figuras que han contribuido al desarrollo de las artes en Estados Unidos.

Estefan, de 61 años de edad, quien recibió el premio el año pasado, se declaró "feliz por conducir una ceremonia tan importante. Lo considero un honor y una gran responsabilidad".

En la lista de premiados también aparecen el compositor y pianista Philip Glass, el saxofonista y compositor de Jazz Wayne Shorter y los cocreadores del musical "Hamilton" Lin-Manuel Miranda, Thomas Kail, Andy Blankenbuehler y Alex Lacamoire, estos últimos quienes recibirán un premio especial.

El año pasado Gloria Estefan se convirtió en la primera artista cubano-estadunidense en alcanzar la prestigiosa distinción.

Además este año, su tema "Rhythm is Gonna Get You" fue incluido en el catálogo del Registro Nacional de Grabación de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos por su importancia en la música popular.