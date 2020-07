Gloria Estefan: ´La canción te pide el idioma´

Olvídense de la jefaza de la foto de promoción. Al natural —bueno, en la videollamada— Gloria Estefan luce sonriente, natural, calidísima. Una mujer aún lozana a sus 62 años (nació en La Habana, Cuba) con chispeantes rizos y ojos negros en los que se intuyen las luces y sombras de lo que narra, como cuando se emociona contando la agonía de su madre, fallecida hace tres años. Estefan se conecta desde la cocina de su casa de Miami, donde pasaba el confinamiento el día de la entrevista. Una de esas cocinas americanas en las que te imaginas a familias felices desayunando juntas antes de salir cada mochuelo a su olivo. Diría que Emilio, su esposo, pasa por detrás de vez en cuando. No puedo confirmar el dato.

Gloria María Milagrosa Fajardo García. ¿Para sus padres, cubanos, todo era poco para su hija?

[Risas] Un poco sí. Entonces, era tradición ponerle a los hijos el santo del día. Pero a los 18, cuando me hice ciudadana americana, me lo quité, era mucha presión lo de hacer milagros. Me quedé en Gloria María, que ya es suficiente nombre en Estados Unidos.

Milagros no sé, pero ha logrado poner a bailar al planeta.

Eso es lo que más me divertía en el escenario. Había los mismos momentos emotivos en todas las culturas, pero instantes distintos en los que se soltaban a bailar. En Alemania los esperaba más rígidos. Y no, eran locos desde el principio. Los japoneses también se volvían locos, pero salían del show por filas, increíblemente organizados. La emoción es la misma porque es humana.

¿Por qué se van

las caderas?

Por el ritmo, la percusión es lo que hace bailar a la gente, porque la primera comunicación humana fueron tambores. Y luego, la energía que sentimos uno al lado del otro, por eso es triste que ahora no se puedan hacer conciertos grandes. Las personas hacen cosas juntas que jamás harían solas.

¿Quién rayos va a pasar 40 años sin diferir en algo? Hemos tenido discusiones como cualquier pareja, pero eso ha ido disminuyendo con los años

Siendo bilingüe, ¿por qué elige el español o el inglés para componer y cantar?

Es la canción la que te pide el idioma. Por alguna razón, cuando estoy componiendo en inglés no puedo ser dulce, pero en español no existe ser demasiado apasionado, ni dulce. Nadie jamás te va a acusar de edulcorado.

Anda que no hay letras cursis.

No, pero en español es romántico, tiene otros sonidos más suaves, no hay consonantes tan duras. Entonces se presta mucho para las canciones románticas. Fíjate que Conga nunca la hice en español porque es muy percusiva. Y luego está la inspiración en que te venga. Con los años que aún nos quedan originalmente fue en inglés, pero la traduje al español. Fue la primera canción que escribimos Emilio y yo juntos, estaba muy enamorada y es un sentir completamente distinto en inglés y en español. Mi primer idioma fue el español y hay algo muy particular y lindo en él. Hay quien me ha dicho que le encanta como suenan mis canciones en español y lo han aprendido para entenderlas.

Hablando de azúcar, ¿son Emilio y usted la pareja perfecta?

Eso no existe, ¿quién rayos va a pasar 40 años sin diferir en algo? Hemos tenido discusiones como cualquier pareja, pero eso ha ido disminuyendo con los años. Emilio y yo somos muy distintos, pero en las cosas importantes, como nuestros valores, la familia, el negocio, raramente diferimos. Somos un equipo y muchas veces somos nosotros dos contra una pila de gente. Difícil fue al principio marcar dónde acababa el mánager y empezaba el esposo. No podía ir a quejarme del mánager a mi esposo porque era el mismo, pero eso son líneas que se aprenden a nivelar y, si quieres seguir juntos, lo logras. Estamos más compenetrados que nunca.

Es muy difícil que algo me incomode, porque me tomo las cosas con mucha calma y he pasado muchas cosas en mi vida.