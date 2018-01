Globos llenos de oro… y crítica social

Ciudad de México

Por años la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) ha premiado lo más destacado del cine y a su vez a aquellas propuestas con una coyuntura política y social.

Pasó en su momento con cintas que enaltecían a la comunidad afroamericana, también en la que todos alzaban la voz contra el presidente Donald Trump.

Este año, parece, el ajetreado clima político y social mundial se verá reflejado en la premiación, pues las cintas nominadas apelan a apoyar o denunciar a ciertos sectores de la población.

Dunkirk, The Post, The shape of water, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, Call me by your name y Get out son cintas que hablan sobre problemáticas que actualmente sufre o padece Estados Unidos y el resto del mundo.

De esta manera algunos de los trabajos que se encuentran nominados versan sobre conspiraciones políticas, segregación racial, feminicidios y guerras.

Premios de agua y guerra

Shape of water

Crítica. 93% de aprobación

Nominaciones. Siete: Actriz Drama, Película Drama, Actriz de Reparto, Actor de Reparto, Director, Banda Sonora y Guión.

Taquilla. 19 millones de dólares (estrenó en Estados Unidos el 1 de diciembre)

Premios León de Oro a Película en la 74 edición del Festival de Cine de Venecia.

Relevancia. En la guerra fría una mujer sordomuda y una criatura se enamoran. Del Toro dice que “es una historia de amor sobre la tolerancia y la otredad”. Estrena justo cuando el racismo impera en EU y resurge el odio hacia latinos, musulmanes y afroamericanos.

Apuestas En Las Vegas el filme es el segundo con menos posibilidad de ganar a Mejor Película.

Call Me by Your Name.

Call Me by Your Name

Crítica. 97% de aprobación

Nominaciones. Tres: Actor Cine Drama, Película Drama y Actor de Reparto.

Taquilla 5 millones de dólares (estreno el 27 de noviembre).

Reconocimientos. Para el American Film Institute es una de las mejores 10 películas del año.

Relevancia. Historia de amor gay entre un adolescente y un joven mayor que él en la década de los 60. El filme llega en un momento en el que es legal casarse en todo EU pero siguen muestras de odio a la comunidad LGBTTTI, como el tiroteo en el bar Pulse de Orlando, en 2016.

Apuestas Favorita en las apuestas con 7 a uno.

Dunkirk.

Dunkirk

Crítica. 92% de aprobación.

Nominaciones. Tres: Película Dramática, Director y Banda Sonora.

Taquilla. 525.5 millones de dólares (estrenó el 21 de julio de 2017)

Reconocimientos. Mejor Película de 2017, según Entertainment Weekly

Relevancia. Retrata la Operación Dínamo con la que se rescataron 200 mil soldados británicos y 100 mil franceses en la Segunda Guerra Mundial. Se presenta en un momento en el que la política actual mundial es tensa con Donald Trump, que ha desatado una ola de exclusión, autoritarismo, nacionalismo.

Apuestas. La segunda con más posibilidad de ganar Mejor Película; apuestas de cuatro a uno.

The Post.

The Post

Crítica. 87% de aprobación.

Nominaciones Seis: Actriz y Actor Drama,

Director, Película Drama, Banda Sonora y Guión)

Taquilla 2.1 millones de dólares (estrenó

el 22 de diciembre de 2017)

Reconocimientos. Mejor Película de 2017 según la revista Time.

Relevancia. Dos periodistas deben decidir si publicar una historia sobre la guerra de Vietman que involucra al gobierno de Estados Unidos. Se estrena en un momento en que se dan a conocer los Panama Papers. Sin olvidar la filtración de Edward Snowden, a través de The Guardian

y The Washington Post.

Apuestas Las apuestas no la favorecen.

Three Billboards.

Three Billboards

Outside Ebbing,

Missouri

Crítica. 93% de aprobación.

Nominaciones. Seis: Actriz, Película, Director, Guión, Actor de Reparto y Banda Sonora.

Taquilla. 24.6 millones de dólares (estrenó el 10 de noviembre de 2017)

Reconocimientos. Es uno de los 10 mejores filmes de 2017, según el American Film Institute.

Relevancia. Una mujer enfrenta a la policía de su localidad tras el brutal asesinato de su hija.

La película estrena en un momento en el que tan sólo en 2017 más de mil 600 mujeres fueron asesinadas por algún hombre.

Apuestas La tercera con más posibilidad: 3 a 1.