Glenn Close y Ted Nash graban juntos un álbum de jazz

La actriz galardonada con premios Emmy y Tony está acostumbrada a sus estrenos en cine y televisión, pero lanzar un álbum es una novedad para ella: "Estoy muy, muy emocionada de que salga al mundo, especialmente ahora".

Close colaboró con Nash en sus discos anteriores, pero ambos coprotagonizan "Transformation: Personal Stories of Change, Acceptance, and Evolution", un álbum hablado de jazz con 11 piezas que abordan temas serios como raza, política, identidad y más. Nash, un miembro de la Jazz at Lincoln Center Orchestra, tenía la labor de componer música para acompañar las palabras, que incluyen versos nuevos con fragmentos seleccionados por Close de los poetas Ted Hughes y Conrad Aiken, el biólogo E.O. Wilson y el dramaturgo Tony Kushner.

Close, quien da su voz a tres canciones, convocó a amigos como el músico y director artístico de Jazz at Lincoln Center Wynton Marsalis, además de algunos de los músicos del lugar, para completar el álbum. La actriz nominada al Oscar Amy Irving lee "One Among Many", escrita por la exradical Judith Clark a pedido de Close, y el actor ganador del Emmy Wayne Brady interpreta tres canciones temas e incluso escribió uno titulado "A Piece by the Angriest Black Man in America (or, How I Learned to Forgive Myself for Being a Black Man in America)", sobre su experiencia como un hombre negro en Estados Unidos.

"Siento que cada vez que hay un nuevo proyecto, es una oportunidad para crecer como artista y adoptar nuevas ideas. Creo que eso es algo que a medida que envejezco, me doy cuenta de que es más importante para mí", dijo Nash.

Agregó que su trabajo era ayudar a los oradores del álbum a dar su mensaje con autenticidad y "apoyar completamente a alguien que está exponiendo sus entrañas de una manera que los ayude emocionalmente y les dé un lugar seguro para hacerlo".

Nash desempeña varios papeles en el álbum, de compositor a instrumentista a productor y director. Pero también se volvió un tema: su hijo Eli habla de su experiencia al revelarle que es un hombre transgénero en "Dear Dad/Letter". El padre responde con música instrumental en "Dear Dad/Response".

"Fue muy conmovedor y Ted no sabía si iba a poder hacerlo, de hecho. Pero cuando pones tu alma en tu instrumento, en tu música, creo que fue una experiencia muy sanadora para él", dijo Close. "Una experiencia muy transformadora".

"Cuando (mi hijo) comenzó a leer la pieza, no esperaba sentir lo que sentí", explicó Nash. "De pronto me di cuenta de que todos los demás están oyendo esto. Están escuchando esta pieza personal que era una carta para mí y yo estoy tocando (música) con ella. Me sentí muy completo. En todo caso, me ayudó a tener una oportunidad más profunda de expresión".

Close, Nash, la orquesta y los invitados especiales grabaron el álbum en Jazz at Lincoln Center en Nueva York el año pasado antes de la pandemia de coronavirus. Close dijo que antes de hacer el álbum el jazz la intimidaba un poco.

"Pensaba que tenías que saber lo que estás escuchando, pero ahora simplemente estoy inspirada por él porque creo que es profundamente estadounidense y también profundamente humano", dijo la actriz. "Es una expresión de la condición humana, la disonancia, la armonía. Todos esos instrumentos diferentes retroalimentándose. En un mundo bueno, todos tienen la oportunidad de ponerse de pie y tocar su parte".

Aunque Close, de 74 años, es más conocida por sus películas y ocho nominaciones al Oscar, además de tres Emmy por su trabajo en la TV, siempre ha estado cerca de la música. Uno de sus tres Tony fue por el musical "Sunset Boulevard" y también fue nominada por su actuación en "Barnum". Incluso recibió una nominación al Globo de Oro a la mejor canción original como coautora del tema "Lay Your Head Down" de "Albert Nobbs" de 2011, una película producida, coescrita y protagonizada por Close, dirigida por el colombiano Rodrigo García.

Al preguntarle si alguna vez ha tomado un instrumento, respondió riendo: "Los tomo, pero no necesariamente los toco".

"Mi gran sueño es aprender a tocar el bajo. Quiero sentarme al fondo con un sombrero genial. De hecho tengo un bajo Gibson muy chévere y comencé a tomar clases, pero entonces salgo a trabajar y todo se derrumba y se me olvidan cosas", dijo. "Pero si puedo aprender unas seis canciones y tocarlas muy bien, creo que sería divertido".

Hacer equipo con Nash le permitió cumplir otro sueño: lanzar un álbum de larga duración sobre el mundo real. Y Nash tiene grandes expectativas para su colaboración: quiere provocar un cambio en el mundo.

"Puedes sacar lo que quieras de este proyecto, sea simplemente disfrutar de Wayne Brady y la manera en que habla o pensar que lo que está diciendo es suficientemente profundo para llevarte a emprender una acción, o algo entremedio. Mi meta es llevar a la gente a algún tipo de acción reflexiva, pero quizá esa es una meta idealista".

Otra meta: ganar un Grammy, especialmente porque eso acercaría a Close a ser una estrella EGOT (acrónimo usado para artistas que han ganado premios Emmy, Grammy, Oscar y Tony).

"Los premios nunca deberían ser la razón para hacer nada... pero sí creo que, y esto es algo personal, me encantaría ver a Glenn ganar un Grammy porque entonces tendría tres de los cuatro EGOT", dijo Nash.

Close conoce de Grammys. Fue postulada tres veces en la década de 1980, aunque dijo: "Se me olvidó, de hecho, que estuve nominada a un Grammy".

Una vez incluso llegó a competir con John Lennon, Yoko Ono y Jesse Jackson. ¿Quién ganó? Jack Nicholson, Ben Kingsley y Robin Williams, fallecido en 2014.

"¡Ahhh!", dijo posando una mano sobre su corazón. "Estoy muy orgullosa de haber perdido ante Robin Williams".

"Bueno, me encantaría que esto recibiera un (Grammy)", agregó. "Incluso ser nominada sería increíble".