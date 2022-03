Gisela y Dana dan pelea en las pistas

Son amantes de la velocidad y demuestran que en el deporte motor lo que menos importa es quién está detrás del volante.

Desde pequeñas han trabajo el doble, incluso desafiado a sus familias por alcanzar el sueño de competir sobre cuatro ruedas en seriales nacionales.

"Después de tener un accidente en los karts, mis papás decidieron que era mejor que no corriera más. Pero yo me iba a escondidas con unos amigos a entrenar en los karts. Después de un tiempo me cacharon y empezó lo bueno, pues mi papá me ha apoyado al cien por ciento, en todo momento. Yo no hubiera llegado a donde hoy estoy si no hubiera sido por él.

"Yo sé lo que soy capaz de hacer. Mi lema es: "yo quiero, yo puedo, yo lo hago´ y ´se vale caerse, pero jamás rendirse´. En cualquier deporte considero que lo que necesitamos es estar enfocados, creer en nosotros mismos, hacer lo que sabes hacer y. claro, esforzarte diariamente para ser mejor deportista y persona", comentó Gisela, quien es volante de Alessandros Racing y mamá 24/7, además de licenciada en Comunicación Organizacional.

El 31 de enero, Dana y Gisela debutaron en la Copa Notiauto y, pese a no subir al podio, consiguieron un destacado cuarto lugar, que les dio la confianza para continuar.

"Ganando (demuestro de lo que soy capaz). Por desgracia, tenemos que demostrar que sí eres apta, y lo hago ganando, pero la verdad es que eso no tiene nada que ver con si eres mujer o no. Creo que así es en todos los deportes y ganando se demuestra si lo haces bien y con oportunidades y que la gente crea en ti.

"Hay que ser y estar seguras al entrar a este ambiente masculino, que es un sin fin de emociones, y tienes que ser muy segura de ti misma y de lo que vienes a hacer para que te tomen en serio", expresó Dana, conductora, empresaria, mánager y mamá.