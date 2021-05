Girarán en EU

Phil Collins, Tony Banks y Mike Rutherford anunciaron el jueves "The Last Domino? Tour", que comenzará en Chicago el 15 de noviembre.

La gira de 14 fechas incluye paradas en Washington, Charlotte, Montreal, Toronto, Buffalo, Detroit, Cleveland y Filadelfia. Termina en Boston el 15 de diciembre.

Genesis dará dos conciertos en el área de Nueva York: el 5 de diciembre en el Madison Square Garden en Manhattan, y el 10 de diciembre en el nuevo estadio UBS Arena en Belmont Park.

Los boletos para el público general salen a la venta el 7 de mayo.

Durante la gira, Collins, Banks y Rutherford estarán acompañados por el guitarrista y bajista Daryl Stuermer y por el baterista Nic Collins.

La última gira estadounidense de Genesis, "Turn It On Again: The Tour", fue en 2007.