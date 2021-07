Giran orden de arresto

Kyle Massey, actor de "That´s So Raven", debía presentarse ayer en un tribunal del condado de King, Washington, para comparecer por su caso de enviar mensajes inapropiados a menor.

Un juez emitió una orden de arresto con una fianza de 100 mil dólares contra la ex estrella de Disney, Kyle Massey, ya que éste no se presentó a la comparecencia, reportó Page Six.