Giovanni Medina inconforme por no poder ver a su hijo

Giovanni Medina lamentó que los tribunales de justicia hayan fallado a favor de su expareja Ninel Conde, suspendiendo así el régimen de convivencia con su hijo, hecho que llevó al empresario a describir a la también actriz como la "reencarnación remasterizada de Luisito Rey", papá de Luis Miguel.

Giovani Medina expuso que este acercamiento con los medios de comunicación solo obedece a que quiere dar a conocer a la opinión pública como se está llevando el juicio de guardia y custodia sobre Emmanuel, hijo de ambos.

Señaló que él lo único que busca es el bienestar de su hijo, por lo que lamentó que desde hace tres semanas el tribunal de justicia le canceló la convivencia con su pequeño, argumentando que incumple con los horarios.

"Solo en tres ocasiones llegué 20 minutos tarde y eso fue el motivo", dijo el empresario, al señalar que se condenan esos pequeños detalles, cuando de la otra parte existen pruebas toxicológicas positivas.

"Me preocupa la situación de mi hijo y yo lo único que deseo es que me dejen ser padre", explicó el empresario, quien también hizo hincapié en que su pequeño con esta decisión de las autoridades quedará en el abandonó total, ya que por la naturaleza del trabajo de su madre está ausente grandes períodos de tiempo.

Además de que señaló que otra situación que le preocupa demasiado es que a través de la prensa se ha hecho de conocimiento que la actriz tiene supuesto nexos con lavado de dinero.

"Yo no sé si es verdad o mentira, pero me preocupa mi hijo y lo único que quiero es estar con mi pequeño", señaló Medina.

Agregó que otro aspecto importante es que su hijo conviva con el cantante José Manuel Figueroa, quien fue pareja de la actriz años atrás.

"Ella me confesó que él era un hombre violento que la agredía y le propinaba golpizas muy severas, por ello la ocupación, porque no me gustaría que el niño vea episodios de violencia o que le pueda suceder algo", indicó.

"Yo también le he dicho a Ninel que cuente conmigo si la puedo ayudar, porque yo no deseo hacerle mal, sin embargo ella se ha metido con lo que más me importa, que es la convivencia con mi hijo Emmanuel, porque creo que no se vale lo que me están haciendo y por ello impugnaré esta decisión", concluyó.