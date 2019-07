Giovani no jugará con América el Campeón de Campeones

Cd. de México.

El entrenador del América, Miguel Herrera, reveló que es muy probable que el refuerzo Giovani dos Santos no juegue ante Tigres el Campeón de Campeones del domingo.



"No creo que Giovani tenga minutos el domingo ante Tigres. Lo queremos bien para toda la temporada", dijo el "Piojo" en una entrevista a TDN.



En caso de no jugar, "Gio" podría debutar hasta la Jornada 1 del Apertura 2019, cuando las Águilas enfrenten al Monterrey.



Herrera agregó que el ex del Galaxy peleará el puesto con Renato Ibarra, Nicolás Benedetti y Andrés Ibargüen.



Sobre el argentino Guido Rodríguez, indicó que el equipo no tiene ofertas por él.



"Si un equipo viene y paga la cláusula, se irá. Por el momento no hay nada, él esta contento con nosotros. Queremos que se quede y ya estamos en pláticas para renovarlo", declaró.



El "Piojo" también indicó que no hay acercamientos con el defensa y ex azulcrema Diego Reyes.