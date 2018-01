Gimnasta estrella de EUA confiesa que sufrió abuso

Y salió un caso más. Larry Nassar, el exmédico del equipo olímpico estadounidense, condenado por pornografía infantil y culpable de abusar a más de 140 mujeres, también se aprovechó de Simone Biles, la gimnasta estrella de Estados Unidos. En un comunicado publicado en las redes, la joven afroamericana admitió este lunes ser una víctima más del pervertido doctor.

“La mayoría de vosotros me conocéis como una chica feliz, graciosa y energética. Pero últimamente me he sentido rota y cuanto más trato de apagar esa pequeña voz en mi cabeza, más alto me grita. Ya no tengo miedo de contar mi historia. Yo también soy una de las supervivientes que fue abusada sexualmente por Larry Nassar”, expresó Biles en Twitter.

“Durante muchos años me pregunté, ‘¿fui muy inocente?’, ‘¿fue mi culpa?’ Ahora ya sé la respuesta a esas preguntas. No. No fue mi culpa. Tras escuchar las valientes historias de mis amigas y otras supervivientes, sé que esta horrible experiencia no me define”, continúa la gimnasta, que en los últimos Juegos Olímpicos de Río batió récords y obtuvo cuatro medallas de oro a sus 19 años.

Biles afirma que Nassar se aprovechó de su confianza para darle un tratamiento supuestamente “especial”. El médico, de 54 años, empleó esta técnica también para abusar de otras compañeras de Biles, que también han denunciado al médico a lo largo de los últimos meses. “Es un comportamiento completamente inaceptable, asquerosa, y abusiva, especialmente viniendo de alguien de quien me DIJERON que confiara. No dejaré que un señor, y quienes le permitieron actuar, me robe mi amor y felicidad (por la gimnasia)”, declara la gimnasta en su carta.

El pasado octubre de 2017, McKayla Maroney, otra gimnasta del equipo estadounidense, también denunció abusos del doctor Nassar desde que tenía 13 años. Aly Raisman y Gabby Douglas han declarado ser víctimas de acosos por el mismo hombre, que hasta 2015 era parte del conjunto de gimnasia nacional. En un juicio a principios de diciembre de 2017, Nassar fue condenado a 60 años de cárcel por delitos de pornografía infantil. "Ha demostrado que nunca más deberá tener acceso a niñas", afirmó la juez entonces.

Este mes Nassar conocerá otra sentencia por abusos sexuales, tras admitir que penetró con sus dedos los genitales de siete niñas, tres de ellas menores, durante entrenamientos de la Federación entre 1998 y 2015, cuando fue cesado tras rumores de comportamientos sexuales inapropiados en la organización.

La desgracia del hasta entonces reconocido doctor se agudizó el pasado agosto. Pese a que hace meses se había sospechado de Nassar en el marco de una investigación sobre abusos del diario Indianapolis Star a la Federación de Gimnasia de EE UU, las primeras acusaciones explícitas no llegaron hasta finales de verano de 2017. Fue entonces cuando una mujer le denunció ante la policía por abusar de ella en su época durante un reconocimiento médico a los 15 años de edad. Su testimonio, explicado al Star, precipitó una cascada de denuncias parecidas contra él. La lista llegó hasta, al menos, 140 víctimas a lo largo de sus casi 30 años en la Federación. Ante las innegables denuncias, la Universidad Estatal de Michigan, donde trabajaba como doctor, le destituyó en septiembre de 2017.

Más allá del exmédico, muchas de las denunciantes por abusos en este caso han apuntado muchas de sus quejas a la Federación en sí, alegando que los acosos demuestran un patrón bajo el que los responsables de la organización permitían o no actuaban en torno a las quejas y rumores.