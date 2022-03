Gignac triste por crisis de Rayados, "Me gustaría ver a mi rival a la par"

Si hay un equipo que ha demostrado estar en crisis en lo que va del Clausura 2022 son los Rayados de Monterrey, que desde el fracaso en el Mundial de Clubes no han podido retomar el camino que tiene acostumbrado a sus aficionados de poder estar en lo más alto de la tabla.

Al finalizar la séptima jornada de la Liga MX, el Monterrey se encuentra en la decimosexta posición con apenas cinco unidades, empatado con América y Santos. Pero este mal paso no tiene muy contento a uno de sus grandes rivales de la actualidad, la figura de Tigres: André- Pierre Gignac.

El francés manifestó que quisiera ver a su rival a la par que los Universitarios, quienes están en el tercer lugar con 16 puntos, "Me gustaría ver a mi rival a la par, porque también es el orgullo del norte. Me hubiera gustado que hicieran un buen Mundial. Me hubiera dolido que ganaran la final, pero ahorita necesitan de mucha tranquilidad.", comentó para "La Última Palabra" de Fox Sports.

"Los quiero fuertes. Me da tristeza por los jugadores, me duele que le pegan tanto a un goleador histórico como Funes Mori, lo apoyo porque se merece mucho más", finalizó el goleador histórico de Tigres.

ARREPENTIDO POR SU GOL AL VERACRUZ

Uno de los episodios más recordados en la carrera de André-Pierre Gignac en el futbol mexicano es cuando marcó un gol polémico al Veracruz en el estadio Luis Pirata Fuente en el 2019 en medio de una protesta del conjunto local.

La escuadra jarocha pasaba por una crisis económica en la que lo jugadores no recibían su sueldo, por lo que en los primeros minutos del partido ante Tigres no se movieron, situación que aprovechó el delantero francés para anotar, algo que le sigue costando críticas.

Ante este suceso, el ex del Olympique de Marsella se dice arrepentido al grado de considerarlo como una mancha en su exitosa carrera en México, "Hubo muchos malentendidos. Al inicio era un minuto, después tres minutos. Yo lo dije y no voy a mentir, yo quería meter un gran zarpazo en la tribuna y a veces me salen goles increíbles y entró", comentó en entrevista para Fox Sports.

"Y sí me arrepiento un poco, pero la verdad habían pasado los tres minutos y no quería meter un gol. Después marqué a la Federación (Mexicana de Futbol) y les dije, ´quítenme el gol´, y me dijeron que no podían. Es una mancha en mi carrera en México y estoy muy arrepentido", reveló el francés.