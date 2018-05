Gignac aclara en Francia que su futuro está en México

Monterrey, México.

En entrevista para el portal francés La Provence, el delantero admitió que no se equivocó al decidir venir al País para jugar con Tigres.



"Mi futuro está en Tigres. Es una gran aventura humana como deportiva. Gané tres campeonatos en tres años. Mi familia está feliz por eso creo que tomé la decisión acertada", dijo el 10 felino.



"Estoy feliz de haber descubierto este campeonato para los franceses", agregó.



El atacante dejó en claro que ha tenido gratas experiencias en México.



"Tengo mis amigos mexicanos, me he adaptado muy bien a la vida, mis hijos hablan francés, por supuesto, pero también inglés y español. Es un pasaporte para su vida porque sabemos que los idiomas extranjeros son muy importantes. También me estoy preparando para su futuro".



Gignac tiene un año de contrato con los Tigres, equipo en el que ha confesado varias veces que le gustaría retirarse.