Gestionan amparo contra acto estatal

Los abrimos, cambiamos las llaves, las cerraduras, los pintamos, cambiamos los excusados porque íbamos a hacer talleres de oficios para los ciudadanos y a mejorar los espacios* Carmen Lilia Canturosas Villarreal, alcaldesa de Nuevo Laredo

"Estamos por presentar el amparo, ya tienen los abogados el proyecto, ya lo voy a revisar mañana o pasado para ver si esta misma semana estamos presentando el amparo", dijo la alcaldesa neolaredense, Carmen Lilia Canturosas Villarreal.

"Aquí no hay gato encerrado, como ya lo he dicho varias veces, esos centros pertenecen a Nuevo Laredo, las escrituras están a nombre de Nuevo Laredo, no están a nombre del Gobierno del Estado", advirtió.

En este sentido, la diputada Gabriela Regalado Fuentes del Distrito 01 de Nuevo Laredo, presentó ante la Diputación Permanente un proyecto de acuerdo para llamar a comparecer a la secretaria de Bienestar Social estatal Yahleel Abdala Carmona —neolaredense y candidata derrotada por esa alcaldía—, y al secretario de Seguridad Pública, José Jorge Ontiveros Molina, por el operativo celebrado la noche del 16 de diciembre en el cual se llevó a cabo el desalojo de los seis Centros de Bienestar en aquella localidad fronteriza.

"No sé cuál es el revanchismo, qué es lo que quieran, sé que vienen tiempos electorales y no sé si sean por ese tema pero aquí si la justicia es pronta y expedita como debe de ser en el Estado, o como debe de ser en la Federación... yo no tengo ningún problema porque pronto debe salir una resolución en donde les digan que devuelvan los centros a Nuevo Laredo", dijo.

La alcaldesa Canturosas Villarreal recordó que en 2017 feneció el contrato de comodato en donde el Municipio otorgaba la titularidad de estos espacios al Gobierno del Estado.

La presidenta municipal recordó que con mes o mes y medio de anticipación se notificó al gobierno estatal sobre la toma de posesión de los Centros de Bienestar en donde se llevarían a cabo actividades educativas y de capacitación a favor de la ciudadanía.