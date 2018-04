Germaín, llamado a casting nacional por su voz y talento

Río Bravo, Tam.- Germaín de Jesús Mendieta, orgullo riobravense, entusiasta y compositor de 25 años de edad, fue seleccionado para participar en un casting nacional gracias a su gran voz y talento, desde pequeño le gusta la música y fue desde los 13 años que se decidió a subirse a los escenarios, pero hasta hace poco se atrevió a dar un gran paso que dice fue una experiencia que jamás olvidará.

Cuenta Germaín que se enteró de este casting por medio de un amigo, un grupo importante estaba buscando su cuarto integrante, él no quería participar, le daba algo de miedo, pero lo animaron sus amigos y familia, así que buscó las bases, en la página oficial del evento le proporcionaron un correo para mandar sus datos fotos y vídeos. "En mi mente tenía que miles de personas iban a enviar correos y vídeos, pensé que no quedaría seleccionado, pero los consejos de mis amigos y familia me animaron", cuenta emocionado.

De pronto recibió un mensaje que decía que había quedado seleccionado:

"No me la creía, un amigo me dijo que me acompañaba y acepté, me preparé, yo estaba muy nervioso y contento, pero me pasó algo que detenía a hacer este viaje, el sábado fui a tocar con mi grupo, perdí mi cartera, estaba preocupado, busqué por toda la casa, fui al lugar del evento, me preocupaba que se me habían perdido también mis identificaciones para abordar el avión, me pregunté ¿Cómo le voy a hacer? perdí también efectivo, me dije ¡No puede ser! yo tengo que ir a este casting a como de lugar, me deprimí en ese momento, entonces se me ocurrió preguntar en el aeropuerto que si hacían valida la licencia de conducir como identificación para volar, me contestaron que si, entonces fui de inmediato a sacar mi licencia, me la entregaron en 15 minutos, respiré tranquilo, fueron muchos imprevistos y contratiempos, pensé ¿y si es una señal para que no vaya?... tuve mis dudas, pero me lancé a la aventura", subrayó.

Asimismo siguió contando:

"Ya estando ahí, di lo mejor de mi, me llevé una muy bonita experiencia tanto como en el aspecto personal como musical, fue muy bonito convivir con muchas personas que tienen los mismos sueños que yo, así como personas de los medios, gente famosa, ver la dinámica que se lleva acabo en un programa de estos", señaló.

Germaín de Jesús ama la música y siempre ha tenido el sueño de sobresalir en esta profesión:

"Ya di mi primero paso, quiero dejar huella en mi ciudad, considero que por haber tenido esta experiencia, me fue muy bien, ya nadie me cuenta, yo la viví, de una manera u otra enfrenté mis miedos ahí. Y aunque no quedé como integrante de ese grupo, me siento bien contento pues fui seleccionado a nivel nacional y quedé en segundo lugar. Puedo decir que enfrente mis miedos al salir de mi ciudad para demostrar lo que sé hacer, se que esto es sólo es el principio de algo muy grande. Muchas gracias a todas las personas que estuvieron atentas, que me apoyaron y me vieron, de todo corazón se agradece. Les digo a todos los jóvenes que enfrenten sus miedos, que sigan sus sueños que nada los detenga, no escuchen los comentarios que desaniman, si hay algo que les guste, luchen por ello", concluyó con una sonrisa.