Gerardo Torrado ve un Tricolor con fuerte mentalidad

Ciudad de México

Compromiso y no presión es lo que siente la Selección Nacional tras recibir el lábaro patrio para encarar el Mundial Rusia 2018.

Al término de la ceremonia de abanderamiento en la Residencia de Los Pinos, el director deportivo del Tricolor, Gerardo Torrado, afirmó que la mentalidad del grupo de jugadores está a la altura de cualquier exigencia, luego de que el presidente de México, Enrique Peña Nieto, dijo que los espera de vuelta con la Copa del Mundo en las manos.

"Esa es la ilusión, es el objetivo, jugar 7 partidos. Hay que trabajar para conseguir ese objetivo, es lo que se está haciendo día con día, para ser un equipo que tenga una gran preparación y pueda merecerlo", expresó Torrado.

"La presión existe pero depende cómo la canalices aquí hay jugadores que tienen una gran actitud, una gran mentalidad, que todo lo están haciendo de una gran manera y eso los va a llenar de energía para hacer una gran participación.

El ex seleccionado informó que el defensa Carlos Salcedo no estuvo presente en el abanderamiento al tener que arreglar situaciones personales para que no tenga inconvenientes para el viaje a Europa del próximo domingo.

Aclaró que la lista de 23 jugadores debe darse oficialmente el 4 de junio y aseveró que los jugadores lesionados van en proceso de recuperación y algunos podrían ser utilizados en el duelo del sábado ante Escocia.

"Van conforme a su rehabilitación y ya este viernes se decidirá si pueden ser parte. Están haciendo una gran recuperación, y nos estamos enfocando en el partido, es importante estar bien en todos los aspectos", indicó.