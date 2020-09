Gerardo Martino no rogará a jugadores para ir a la Selección

Quien no quiera estar en la Selección Mexicana, Gerardo Martino no va a insistirle. El retiro de Luis Montes en el Tricolor sorprendió al Tata, un poco desilusionado por la decisión.

Después de su primer ciclo bajo la pandemia de Covid-19, el director técnico comentó las ausencias en su convocatoria y no cerró las puestas a naturalizados de ser llamados en un futuro cercano.

"En el caso del Chapo, fue nuevo para ustedes pero él hizo contacto conmigo después de los partidos de octubre, para comunicarme su decisión", dijo el argentino este mediodía. "Antes de la Copa Oro [de ese mismo año], le hice saber que estaría bien darse otra oportunidad, pero tras esa fecha FIFA, me comunicó el deseo de no estar y lo lamento mucho, porque creo que es el mejor jugador que tiene la Liga MX. No sé si fuera por la edad o por no haber tenido minutos en los últimos partidos".

La historia de Montes en el combinado nacional quedó enmarcada con la fractura frente a Ecuador, previa a la Copa del Mundo 2014. A pesar de que el volante recuperó su nivel, sobre todo en el último par de años, no volverá a vestir la camiseta de la Selección.

Martino también destacó el caso de Hiram Mier, defensa del Guadalajara, quien no ha hecho pública su salida del Tricolor. Incluso, el argentino reveló que el zaguero no contestó el contacto que tuvo su cuerpo técnico.

"Hiram no habló conmigo. Es más, tuvimos, a través de un miembro del cuerpo técnico, el pensamiento de hablar con él durante la pandemia. La persona de mi cuerpo técnico nunca tuvo respuesta. Será cuestión del futbolista hablar de su decisión. Si es el mismo caso lo de Mier [que el de Montes], que lo comunique él, yo no", remató el Tata.

"El que quiera estar, debe competir. A veces toca jugar, a veces no".

Sobre los naturalizados en la Selección Mexicana, el sudamericano no negó el interés por algunos elementos, como el caso de Rogelio Funes Mori, delantero del Monterrey, en constante campaña para ser llamado por su compatriota.

Bajo los reglamentos de la FIFA, el atacante albiceleste todavía no puede ser enlistado por el timonel. En un futuro, podría ser opción.

"[Hoy] Funes Mori es un jugador no convocable, en el momento que culmine su nacionalización y pueda ser tomado en cuenta, será tomado en cuenta. No hay que hablar de supuestos, todavía no es una realidad", continuó el Tata. "[...] convoco jugadores que legalmente puedan integrarse y que puedan ser un aporte a la Selección Mexicana".

Después de que la FIFA suavizara el nuevo reglamento para futbolistas naturalizados, la puerta se abrió a varios de la Liga MX y Martino no se las cerró.

La Selección Nacional enfrentará el miércoles a Guatemala –en sustitución de Costa Rica– en el césped del Estadio Azteca, vació por el coronavirus.