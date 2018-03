Gerardo Fernández aparece en Caracas; defiende Gobierno de Maduro

El activista estuvo esta semana en Caracas y participó en algunas de las actividades por el quinto aniversario de la muerte del ex Presidente Hugo Chávez, e incluso realizó recorridos por algunas comunidades de esa ciudad, según narró en esa red social.



"Los que sostienen que hay crisis humanitaria en Venezuela son unos farsantes, unos verdaderos miserables que pretenden allanar el camino a la intervención militar estadounidense.



"La campaña está muy armada y pretenden usar al ejército de Colombia para invadir Venezuela", escribió esta mañana.



En sus mensajes, Fernández Noroña defendió el proyecto de Gobierno de Maduro, y acusó que es la presión de Estados Unidos hacia aquel país la que provoca hambruna entre los venezolanos.



"Lo real es que Venezuela construye una nueva vía económica con su iniciativa del Petro. Criptomoneda que sostiene su valor en las reservas petroleras venezolanas.



"También es un hecho, que el pueblo venezolano seguirá resolviendo sus controversias en paz por la vía electoral", destacó, en relación a la elección de la Asamblea Nacional Constituyente.

Como es usual en su cuenta de Twitter, Fernández Noroña respondió a las críticas de usuarios, como Moroni Pineda, quien escribió: "Me encanta. Los mismos que dicen que #México no será la Venezuela de Chávez-Maduro se la pasan alabándola".



"Parece que no sabes leer", respondió el promotor de Morena, "y confundes la solidaridad con la copia y con la incondicionalidad. Pobre de ti que naciste lacayo y lacayo quieres seguir".



Fernández Noroña es promotor del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el distrito 4 de Iztapalapa y aspirante a una diputación federal por esa demarcación.