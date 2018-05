Gerard Deulofeu, firme en Liga Premier

Watford, Inglaterra.- Sobre su negativa de regresar a España, el jugador Gerard Deulofeu, quien milita actualmente en el Watford de Inglaterra, cedido por el Barcelona, se mostró firme y decidido en permanecer en la Liga Premier.

"No hay opciones de que vuelva al Barça. Ni ellos quieren, ni yo tampoco. Me queda un año de contrato, pero este verano se producirá la venta. No habrá otra cesión, sino venta", declaró en conferencia de prensa.

El delantero español afirmó que no tiene ningún problema con el estratega blaugrana Ernesto Valverde, al decir que "creo que confió en mí y jugué. Creo que me faltó algo de confianza y me faltó a mí más jugar como yo sé".

Deulofeu llegó al conjunto inglés en enero, ahora tras su paso por Watford aseguró que "estuve fastidiado, pero eso fue hasta que llegó la cesión al Watford. Tengo que mirar hacia delante. Sabía que era difícil cuando volví porque el Barça es el mejor club del mundo".